Sirat, Antes de Nós y As liñas descontínuas lideran las nominaciones a los XXIV Premios Mestre Mateo
AUDIOVISUAL GALLEGO
La gala de los XXIV Premios Mestre Mateo, que se celebrará el 21 de marzo en el Auditorio Fuxan os Ventos, bate récords de participación con 186 producciones inscritas, entre las que Sirat, Antes de Nosotros y As liñas descontínuas encabezan las candidaturas finalistas de los premios
Las películas Sirat, de Oliver Laxe; Antes de Nosotros, con guion de Pepe Coira; y As liñas descontínuas, de Anxos Fazáns, encabezan las candidaturas finalistas de los XXIV Premios Mestre Mateo, cuyas nominaciones se dieron a conocer este martes en el Vello Cárcere de Lugo.
La actriz Andrea Varela y el presentador de TVG Juan Fuentes fueron los encargados de anunciar las candidaturas en un acto organizado por la Academia Galega do Audiovisual. Antes de Nosotros lidera la lista con 18 nominaciones, mientras que Sirat y As liñas descontínuas optan a 11 galardones cada una, en categorías como mejor largometraje, dirección, producción, fotografía, arte o sonido.
Durante la presentación, la Academia confirmó también que Trisha Fernández y Federico Pérez Rey presentarán la gala de entrega de los premios, que se celebrará el 21 de marzo en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo.
Esta XXIV edición será la más participativa de la historia de los Mestre Mateo, con un total de 186 producciones inscritas y un récord de 565 profesionales candidatos. La categoría de largometraje alcanza también su máximo histórico, con 13 títulos participantes, un dato que refleja la buena salud del cine gallego.
En el ámbito profesional, destaca el aumento de la presencia femenina, con 247 mujeres inscritas (44%) frente a 318 hombres (56%), el mejor registro histórico de los premios. Además, como antesala de la gala, la organización ha avanzado una programación paralela de actividades gratuitas abiertas al público, con proyecciones, encuentros divulgativos y la creación del Premio Especial del Público.
