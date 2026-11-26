El gran debate nacional, en las horas en las que escribo este comentario, se centraba en si Alberto Núñez Feijóo accedería finalmente o no a acudir a la televisión pública TVE para ser entrevistado por la periodista Silvia Intxaurrondo, con la que ya recordamos algún rifirrafe en esa pantalla que el líder del PP calificó recientemente como “norcoreana”. Resulta cuando menos curioso que sean personas ajenas a la contienda electoral, como Puigdemont, Felipe González o algunos conductores de programas televisivos, entre ellos la propia Intxaurrondo, las que parecen estar influyendo más que los propios líderes políticos en el desarrollo de esta campaña atípica que este viernes llega a su fin.

Prefiero no entrar en la controversia -muy enconada en el seno del PP, por cierto- acerca de si el líder de la oposición y candidato principal a la presidencia del Gobierno de España debería o no ir al plató de una televisión, TVE, que patentemente le disgusta por considerarla “de parte a favor del Gobierno de Sánchez”. Sé que su ausencia en similares circunstancias en 2023 fue considerada “un error” en la propia dirección del PP. Y todos sabemos que hueco que no ocupas, hueco que te okupan. Que se lo digan al Gran Resiliente.

Algún día, esta campaña que debería haber sido la del Cambio y en la que, sin embargo, tan pocas ideas nuevas han circulado, será conocida como “la de las teles y los youtubers”

Lo curioso es que la fragilidad de la situación, cuando faltan tres días para las elecciones del Cambio y de los cambios, sea de tal calibre que algunos “estados mayores” de los principales partidos puedan creer que una entrevista de media hora, conducida por una periodista polémica como Intxaurrondo, en una televisión tan criticada desde la oposición, pueda dar un vuelco a los resultados el 29-N.

Por supuesto, no es así: ¿a usted le moverían el voto las entrevistas ante las cámaras que, como la de este miércoles de la propia Intxaurrondo a Sánchez, se realizan con profusión estos días? Pues claro que no. Unas elecciones no se ganan ni se pierden en media hora de una entrevista, por muy polémica que sea la entrevistadora y por muy potente que se piense el medio que la alberga.

Pero es verdad que, en conjunto, la campaña influye en los resultados. La “de camisetas rojas” que ha hecho Sánchez le ha dado réditos frente a la campaña “seria” de Feijóo, frente a la algo “absentista” de Vox y no digamos ya frente a la caótica del Frente Amplio. De Podemos y los nacionalistas, incluyendo la “rueda de prensa” de Puigdemont de este miércoles, ya ni hablamos. Y de los que quieren entrar de nuevas en el hemiciclo, como la cabeza de lista de Democracia 21, con escasas posibilidades de sacar el escaño, se hablará menos aún. No hay tiempo, por lo visto, para el aire fresco, y las televisiones que se creen omnipotentes no han dado oportunidades a los “nuevos”. Que nada cambie para que todo siga igual es, en parte, su responsabilidad. Y, claro, la nuestra, que solo estamos atentos a la bronca y al espectáculo.

Algún día, esta campaña que debería haber sido la del Cambio y en la que, sin embargo, tan pocas ideas nuevas han circulado, será conocida como “la de las teles y los youtubers”. Pero nadie podrá decir que Feijóo ganó o perdió su última oportunidad de llegar a la Moncloa por media hora de entrevista cuando ya todo estaba dicho. Eso de que fabrican o derriban líderes solo lo creen ciertos periodistas ególatras y “youtubers” encocorotados, el inestable Puigdemont y los fabricantes de algunas encuestas “fake”. Y todos ellos se equivocan ante la realidad inamovible de las urnas.