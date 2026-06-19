El Academia Futsal de Ourense, listo para la Final a 4

El futsal de cantera ourensano afronta desde este sábado en Madrid la primera de sus dos citas con las fases finales de los Campeonatos de España de clubes. Se trata del equipo cadete masculino del Academia Futsal, que después de lograr el título de liga y conquistar el Campeonato Gallego, lideró también el sector nacional disputado en el Pazo. Ahora afronta la Final a cuatro de su categoría, en la que se medirá mañana al Moprisala de Toledo desde las 15:30 horas en el Polideportivo Municipal Navalcarbón de Las Rozas. La otra semifinal mide al Fútbol Club Barcelona con el Sala Zaragoza.

Sergio Martínez, entrenador del Academia Futsal, reconoce que “los chavales están muy ilusionados, deseando ya que llegue esta fase final”, aunque no esconde que “hay tantas ganas quenoto un poco de ansiedad, por eso hay que trabajar estos momentos previos para gestionarla y que esa ansiedad sea incluso positiva para el equipo. Lo estamos consiguiendo, el grupo entrenó muy bien estos días”.

La expedición ourensana viaja esta tarde y lo hace sin contratiempos de última hora en lo que a lesiones se refiere. “La única baja es la de larga duración de Lalo, que tuvo que operarse del cruzado. Es una baja importante, pero llegamos con el equipo de los últimos meses, una plantilla corta pero que ha trabajado muy bien”, añade el técnico del equipo ourensano.

Un bloque

La labor de scouting del rival en las semis indica que el del Moprisala será un partido muy exigente. “Es un bloque, juega con una rotación de 10 chavales en los que no se notan los cambios. Después, realizan una presión asfixiante, ya que no paran de correr desde el minuto 1 al 40. A su potencial como bloque hay que añadir grandes individualidades, ya que acaban de tener a dos jugadores en la selección española sub-17, Diego Jiménez y Rodrigo Velasco”, asegura. Los otros dos semifinalistas “también tienen un gran nivel”.

Sergio Martínez reconoce que “estar en una Final a 4 nacional es la leche para un club como el nuestro. Haber llegado hasta aquí es un triunfo, por eso, pase lo que pase aquí no va a influir en la nota final del equipo en una temporada de sobresaliente. Hay que disfrutar estar en un Campeonato de España, es lo máximo, luchamos de tú a tú ante algunas de las grandes canteras del fútbol sala nacional, como Barcelona y Moprisala”.