Un adiós con goleada del Atlético Arnoia ante el Choco (4-2)

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FIN DE TEMPORADA
El Atlético Arnoia puso punto y final a la temporada en el Grupo 2 de Preferente con una goleada (4-2) al Choco en el último partido del técnico Manel Vázquez en el banquillo de A Queixeira. En los prolegómenos del encuentro, que estuvo amenizado por DJ Tibu, el cuerpo técnico del Arnoia recibió un detalle conmemorativo por sus 100 partidos en el club y los 500 en los banquillos. Además, también se homenajeó a la entrenadora Noelia Aparicio, que también dice adiós al conjunto de O Ribeiro después de 300 partidos colaborando con diferentes cuerpos técnicos.
El choque arrancó sin un claro dueño y la primera ocasión la tuvieron los redondelanos con un centro desde la izquierda de Álex Graña que despejó “in extremis” Charly cuando Kevin Castro estaba con la caña preparada. Respondieron los locales con un remate de Sandro Raposeiras tras un córner, que sacó la defensa del Choco.
En el ecuador de la primera parte llegó el 0-1. Xabi ganó la banda izquierda y asistió a Álex Graña, que batió de tiro raso a Borja.
Pasada la media hora, una transición entre Tumbeiro y Manu Blanco acabó con la finalización del “10” arnoiés para el 1-1.
Los de Manel Vázquez acabaron mejor el primer tiempo que los rojillos y obtuvieron la recompensa en el primer minuto de descuento, con tanto de vaselina de Rubén Arce tras un saque de banda de Martínez que peinó Tumbeiro al capitán arnoiés: 2-1.
Tras el paso por la caseta, continuó el dominio local y en el minuto 51 logró el 3-1 luego de una pillería de Rubén Arce, que sacó rápido de banda a Manu Blanco, que no perdonó ante Hugo.
Con los dos goles de ventaja, el Arnoia se relajó y el Choco se pudo meter en el partido con un derechazo de Dani Suárez que se estrelló en el travesaño.
Sin embargo, lo que sí llegó fue el 4-1 tras una contra bien finalizada por Tumbeiro, al recibir un balón filtrado de Manu Blanco.
Todavía hubo tiempo para que el Choco hiciera el 4-2 final al aprovechar Álex García una buena asistencia de Álex Graña.
Al final, goleada del Arnoia que despide la temporada en la sexta posición y con 59 puntos, récord del club en la categoría. Por otro lado, la derrota condena al descenso directo al Choco y salva al Cented (pendiente de arrastres).
Atlético Arnoia:
Borja; Martínez, Quintairos, Sandro, Rubén Arce (David, minuto 69) Tumbeiro (Lotfi, minuto 82), Manu Blanco (Dani, minuto 82) Peral (Veloso, minuto 63), Álex, Charly (Viso, minuto 69) y Gabri Losada.
CD Choco:
Hugo; Pablo Otero, Rubén (Róber, minuto 84), Ronald, Álex Graña, Dani Suárez, Álex Gil (Xian, minuto 46), André (Álex García, minuto 46), Lucas, Kevin Castro y Xabi (Diego, minuto 46).
Goles:
0-1: Álex Graña, minuto 22.
1-1: Manu BLanco, minuto 35.
2-1: Rubén Arce, minuto 45.
3-1: Manu Blanco, minuto 50.
4-1: Tumbeiro, minuto 79.
4-2: Álex García, minuto 81.
Árbitro:
Jorge Méndez López, auxiliado por Iria García Liste y Lucía Otero Vigo, del Colegio de Santiago. Vieron amarilla los locales Sandro y Rubén Arce, así como los visitantes Xabi, Pablo Otero, Diego y Lucas.
Incidencias:
Partido de la jornada 34 y última en el Grupo 2 de la Preferente Futgal, disputado en el campo de A Queixeira.
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