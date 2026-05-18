El día de los museos

La ronda de noche, de Rembrandt, es, sin duda, una de las joyas que acoge el Rijksmuseum de Ámsterdam. Impone el cuadro de gran tamaño, ante el que se puede permanecer horas y seguir descubriendo nuevos detalles. Una vez admirado, parece que todo lo demás que pueda ofrecer ese espacio museístico lo tendrá difícil para superar esa impresión.

Pero el arte te cautiva por millones de razones diferentes. A escasos metros aparece La Lechera, de Vermeer, una obra mucho más pequeña, retratando una escena cotidiana, lejos de relatos grandiosos. Pero fue a través de la luz que entra por la ventana, resaltando esa cocina llena de objetos sencillos, cuando sentí el latigazo de un flechazo. Me enamoré de ese cuadro. Supongo que de eso va el arte. De tener la capacidad de remover a quien lo observa. De transportar a sensaciones que mantienen el hechizo más allá del momento del descubrimiento. Eso es impagable. Como tener la posibilidad de admirar artistas, de hace siglos o contemporáneos, que retratan épocas y momentos de maneras diferentes y que crean universos únicos bajo miradas que ni sabíamos que podían ser. Ese regalo solo puede ser porque existen los Museos. Sin ellos, nuestras sociedades estarían mutiladas y nos resultaría casi imposible comprendernos.

Entre sus paredes se mantienen rehenes, no solo la historia del arte y sus artistas, si no la propia historia de la ciudad. Aunque no parezca importar.

Lo entendieron ya en Babilonia y en 1793 en Francia, cuando se decretó que el Louvre debía ser accesible al pueblo. Y lo entiende casi todo el mundo. Los Museos son la única opción que tenemos para disfrutar con obras que, de otra manera, solo podrían estar colgadas en colecciones privadas con un acceso restringido, solo para muy millonarios.

La Constitución Española establece en su artículo 44.1 que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho” y en el 46 insiste en que “que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. Palabra de ley. Aunque se incumpla.

Hoy se celebra, desde hace 40 años, el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. El año pasado, más de 37. 000 espacios participaron en el evento en unos 158 países y territorios. En esta ciudad será más difícil. En 2021, las puertas del Museo Municipal se cerraron al público y no parece que se contemple su apertura, al menos para uso cultural. Entre sus paredes se mantienen rehenes, no solo la historia del arte y sus artistas, si no la propia historia de la ciudad. Aunque no parezca importar.

Decía el periodista polaco Kapuściński: “Es más útil entrar en un museo que hablar con cien políticos profesionales”. Seguro que tenía razón.