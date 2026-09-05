Afiador se puso de largo con una cirugía en directo

La Asociación Ourensá de Adestradores de Fútbol (Afiador) inauguró la temporada con una cirugía en directo del doctor Adrián Gallego Goyanes, que intervino un ligamento cruzado anterior (LCA) desde el quirófano del Hospital El Carmen, con señal en vivo en el Teatro Principal, que colgó el “no hay billetes” en la puerta.

Antes de la operación, se llevaron a cabo la entrega de los reconocimientos de Afiador a los entrenadores cuyas concesiones habían quedado pendientes tras la gala de final de temporada. Así pues, Juan Suárez (Polígono cadete), Richi Prada (Barco B) y Bruno Cid (Antela) recibieron los galardones de manos de José Manuel Fernández, vicepresidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Fermón Hortas, exportero del Celta y CD Ourense, y Javi Rey, entrenador de Primera Federación, respectivamente.

Además, la puesta de largo de Afiador para el curso 2026-27 también sirvió para que el doctor Manuel Cabaleiro recibiera un caluroso homenaje de los asistentes y una distinción que fue entregada por Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia.

Terio Carrera, Manuel Cabaleiro y Miguel Ángel Santalices. | Martiño Pinal

Una vez terminados los homenajes y la entrega de reconocimientos y distinciones, se conectó en directo con el quirófano, donde el doctor Gallego dio las gracias a los asistentes por su presencia y explicó en qué consistía la intervención. Mientras que el cirujano se preparaba, Tino Calzada (Medcomtech) ilustró a los presentes sobre el uso de la técnica “all-inside” en el LCA.

Poco después, comenzó la intervención quirúrgica a cargo del doctor Gallego, donde se pudo ver con total nitidez cómo es una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Desde cómo se quita un trozo de tendón de la rodilla para reemplazar al ligamento dañado a realizar una sutura del menisco que el paciente también tenía roto. En apenas 35 minutos se llevó a cabo una operación en la que los más valientes no quitaron ojo de lo que se veía en la pantalla.

Finalizada la intervención quirúrgica, arrancó una mesa redonda titulada “Medicina y Deporte”, donde intervinieron Javi Rey (entrenador nacional), Roberto Martínez (Centro REF) e Iván Muñoz (jugador del Ourense CF), y que estuvo moderada por el periodista Terio Carrera.

Tanto Javi Rey como Iván Muñoz explicaron sus vivencias al haber padecido la rotura del ligamento cruzado anterior y de cómo creen que “las superficies y el uso de tacos tienen mucha incidencia en este tipo de rodillas”. Además, Rey reconoció que “desde que llevo de entrenador, todos los años he tenido en mi plantilla un jugador lesionado del cruzado”. Por su parte, Martínez dejó claro que “desde mi visión de readaptador, a partir de los ocho meses hay menos riesgo de recaída, no es bueno acortar plazos”.

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Al tramo final del coloquio llegó el doctor Gallego, quien recibió una sonora ovación al entrar en el Teatro Principal y comentó que “me pongo más nervioso al tener que hablar en público que en quirófano. Creo que la operación ha salido bien, que es lo importante. Para mí no es algo nuevo, ya que solemos hacer unas 160 intervenciones de ligamento cruzado anterior al año”.

Una vez finalizada la mesa redonda, donde el público también tuvo participación, los intervinientes recibieron una placa de agradecimiento.

Con esta novedosa e interesante jornada comenzó la temporada de charlas y coloquios organizados por la Asociación Afiador.