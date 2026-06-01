La afición de la UD Ourense sufre a distancia para acabar bañada en gloria

Hace 12 años la Plaza Mayor lloraba en un último intento por salvar de la desaparición de Club Deportivo Ourense. Este pasado domingo, ese mismo lugar volvió a teñirse de rojo y emociones, pero esta vez las lágrimas fueron de alegría.

Los aficionados de la Unión Deportiva Ourense que no pudieron viajar hasta Cuenca coparon la Plaza Mayor para enviar el último aliento de la temporada a su equipo. A 660 kilómetros de La Fuensanta soñaban con un ascenso que no supone solo una categoría más, sino volver a ese tercer escalón del fútbol español, donde un día todo despareció.

El calor apretaba, pero quién le iba a temer a las altas temperaturas con lo que había en juego. Desde primera hora de la tarde camisetas de la UD Ourense, y también de CD Ourense, lucían por las calles de la ciudad. Las terrazas se quedaron cortas y los refrigerios también. Había que calmar los nervios antes del pitido inicial. El balón echó a rodar y la tensión aumentó exponencialmente. No era para menos, quedaban 90 minutos para cumplir un sueño. Los aficionados más animosos trataban de tirar del carro. Cánticos, bengalas y banderas al viento. Aunque el rival no inquietó en los primeros instantes, cada acercamiento del Conquense al área rojilla se vivía con mucho nerviosismo -menos mal, por la salud de alguno, que hubo pocos-.

Pasado el ecuador de la primera mitad llegó la primera gran emoción de la tarde. Los ourensanistas se echaron las manos a la cabeza cuando un centro desde la banda izquierda estuvo a punto de encontrar a Rufo. A partir de ahí, la afición se sacudió la presión, haciendo que la Plaza Mayor se convirtiese en un pequeño O Couto.

El descanso sirvió para tomarse un respiro, muchos aprovecharon para rehidratarse y coger fuerzas para lo que quedaba. Los más pequeños cogieron el balón para replicar todo lo aprendido esta temporada, más de uno imaginándose vistiendo los colores de la UD Ourense en el futuro.

Con la reanudación llegó la primera gran ocasión que se llegó a celebrar como un gol. La baja calidad de la imagen hizo pensar que la internada de Champi había acabado en el fondo de red. No hubo tiempo para recomponerse porque el rival contraatacó, pero la parada de Bruno mantuvo la calma.

Los minutos seguían pasando y el ascenso se veía más cerca. La entrada de Varo al campo se celebró como si de un un tanto a favor se tratase. Pero lo mejor estaba por llegar. Pasado el 80 a más de uno ya no le quedaban uñas, otros empezaban a celebrar tímidamente porque lo veían muy cerca. Pero con cada intento del Conquense se hacía el silencio. Un silencio que se encargó de romper Hugo Busto. Su gol provocó tal estallido de felicidad, que todo saltó por los aires. Vasos, sillas, cerveza… más de uno acabó empapado, otros en el suelo, pero daba igual. El “que sí joder, que imos ascender” sonó como nunca antes esta temporada.

El sueño estaba ahí, a escasos siete minutos de descuento, pero aún quedaba una alegría más para cerrar la tarde. La carrera de Migui fue la de todos los presentes en la Plaza Mayor. La Unión Deportiva Ourense era equipo de Primera Federación. El pitido final ya ni se escuchó, porque la celebración era mucho más ruidosa.

El objetivo estaba más que cumplido y la fiesta tan solo acababa de empezar. Los aficionados no tardaron en trasladarse a la fuente de Concepción Arenal para celebrar lo que llevan años esperando, que Ourense y el Ourense han vuelto al lugar de donde nunca debieron salir.