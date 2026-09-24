Aires decide el derbi entre el Verín y el Auriense (1-0)

Disputado e intenso derbi el que jugaron anoche el Verín y el Auriense. El choque se decidió en el tramo final con un tanto de Jorge Aires para darle la victoria a los locales por 1-0.

Dani Prado, entrenador de los visitantes, apostó por las rotaciones, ya que el domingo tiene la previa de la Copa del Rey ante el San José, mientras que su homólogo Vítor Pereira hizo algún retoque en la zona ofensiva con respecto a la pasada jornada, dando entrada a Iván Bouses y Lucas Ventura, que estuvieron muy activos.

El encuentro arrancó con una clara ocasión visitante. No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Raúl Gallego arrancó por la banda izquierda y centró al primer palo, donde Baldo remató raso pegado al poste.

Hubo que esperar hasta el minuto 18 para que llegase una nueva situación de gol. En este caso, el local Júnior Moreno conectó un fuerte disparo desde la frontal que atrapó Aimar. Poco después, Sergio sacó un córner que cabeceó rozando el larguero Aitor Blanco. Eran los mejores minutos de un Verín que buscaba adelantarse en el marcador. Cerca estuvo del gol a la media hora con una doble ocasión: Búfalo centró desde la izquierda y el tiro de Lucas Ventura se estrelló en el palo, pero el rechace lo recogió Iago Rodríguez para conectar una volea que se fue por encima del travesaño.

La primera parte acabó como empezó, con una ocasión del Auriense. Tras un saque de esquina, el balón le quedó muerto a Adri Fernández, quien disparó cerca del poste.

Tras el paso por los vestuarios, bajó un poco la intensidad, pero con los cambios volvieron las disputas y la velocidad. La entrada de López en los verinenses le dio mucha profundidad a su equipo y en el minuto 77 pudo adelantar a los suyos tras un saque de banda y una peinada de Cristian que le dejó el balón franco para un tiro que desvió Aimar.

Los pontinos lo intentaron a balón parado, pero se encontraron con una defensa rojilla muy colocada. Precisamente, en una jugada de estrategia llegó el único tanto del partido. Cuando faltaban cinco minutos para el final, Cristian botó un córner que fue despejado 'in extremis' por el meta visitante y, tras un barullo en el área, Jorge Aires, el más listo, reventó la pelota para conseguir el 1-0 y desatar la locura en un campo de A Granxa que se quedó pequeño.