Álex Boán, del Antela: "Este equipo tiene mucho mérito"

Pase lo que pase en la última jornada, la revelación de la liga ha sido el recién ascendido Antela, que se mantiene en posición de play off tras ganar 3-1 al Umia. El defensa Álex Boán (Ourense, 1995), indiscutible para el entrenador Bruno Gómez, valora el último triunfo albinegro: “Salimos muy enchufados desde el primer minuto, ya que sabíamos que eran tres puntos muy importantes de cara a un posible play off y además queríamos acabar la temporada sin perder ningún partido en casa, lo cual tiene mucho mérito. En la primera media hora, el encuentro ya estaba visto para sentencia y en el segundo tiempo controlamos la ventaja sin problema”.

Una vez finalizada la liga regular, el Antela ha sido capaz de sumar dos temporadas sin perder en A Moreira. “Hay mucho trabajo detrás, creo que Bruno dio con la tecla en el equipo y en el club. Tanto la campaña pasada como ésta, todos los jugadores vamos a muerte con él. La directiva también está trabajando muy bien y los resultados están ahí. En casa nos sentimos muy cómodos y con nuestra gente es más fácil poder sacar adelante los partidos”, comenta Boán.

El domingo, a las 18:00 horas en Baltar, el Antela se medirá al Portonovo en un partido que “lo afrontaremos como el del Umia o cualquier otro de liga. Vamos a competir al máximo para realizar un buen partido. Hay que valorar que nos jugamos entrar en un play off, cuando al principio de temporada nadie daba un duro porque el Antela estuviera ahora en esta situación. Lo que está claro es que si podemos jugar la promoción, sería una alegría para todos. La campaña del Antela tiene mucho mérito, pase lo que pase”.

Se da la circunstancia de que el empate permitiría al Antela disputar el play off y al Portonovo certificar la segunda posición. Boán reconoce que “sabemos que con un empate nos vale, pero si salimos pensando en la igualada, acabaremos perdiendo. Hay que competir como siempre e ir a por la victoria”.

Unido a Bruno Gómez

El defensa ourensano cumple su segunda campaña en Xinzo de Limia y en los últimos seis años, su destino ha estado unido al del entrenador Bruno Gómez: “En la época del Covid estaba en el Santa Teresita y como no salió a competir, me llamó Bruno para reforzar el Nogueira y desde entonces he estado con él. Primero en Luíntra, luego en el Monterrei y ahora en Xinzo. Estoy muy contento con Bruno, tenemos una buena relación, él confía mucho en mí y todo ello ayuda a la hora de transmitir lo que quiere en el campo”.

Boán se formó en el Pabellón y también estuvo en los juveniles del Celta de Vigo, antes de debutar con el Barbadás en Tercera División. Luego pasó por Santa Teresita, Nogueira y Monterrei para llegar al Antela en 2024. “Me siento muy bien, con mucha confianza. A pesar de tener 31 años, esta temporada me tocó ejercer un poco el papel de veterano junto a Pedro, ya que el grupo es muy joven, por lo que intentamos transmitir todo lo que sabemos y podemos. En algún momento les tocará a ellos recoger el testigo”, concluye el “4” albinegro.