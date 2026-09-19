El Eibar B asalta al Ourense CF en O Couto (0-2)

El Ourense CF puso punto y final a su racha victoriosa luego de caer en O Couto ante el Eibar B por cero goles a dos. Aunque no fue la mejor tarde de los azulones y no debe servir como excusa, la expulsión con roja directa del defensa Algisí, a los nueve minutos de partido, condicionó mucho el juego de los de Jorge Cuesta que no tuvieron fluidez y a mayores erraron en los dos goles del equipo vasco.

Andaban los dos equipos tanteándose y sin hacerse daño cuando a los nueve minutos llegó la jugada clave que condicionó el resto del encuentro. Una falta cometida por el defensa azulón Algisí a la altura de los banquillos acabó con tarjeta roja directa. Era la primera falta del partido y el colegiado asturiano Fernández Buergo no lo dudó. Puso el listón demasiado alto en un partido que no tuvo ninguna dureza y que el trencilla terminó con siete amarillas más.

Esa jugada obligó al técnico Jorge Cuesta a mover el banquillo. El joven Manu Dela fue el sacrificado para que Ramírez saltara al campo a ocupar la plaza de central que dejará vacante Algisí. Y el equipo pasó a defender en bloque bajo y esperar una ocasión aislada. Los vascos dominaban, amasaban la pelota de un lado para el otro, pero no inquietaban a un Diego García que le puso un balón largo a Jorge Domingo, al que le faltó valentía ante el meta visitante. Un disparo de Ferres alto o un remate de cabeza de Gromar tras saque de esquina fue todo el peligro. Se acercaba el descanso y parecía que el 0-0 era inamovible. Pero un saque de esquina en corto, mal defendido por los locales, acabó en un disparo raso de Ferrés que significó el 0-1 y un mazazo para los jugadores locales.

En la reanudación, misma historia. Si acaso que el Eibar B salió más decidido. El meta azulón tuvo que atajar abajo un remate de Galder Herranz y otro buen disparo de Marcos Pérez. Y en el 63, el 0-2. Una pelota que recupera el Eibar B en tres cuartos, Galder mete en profundidad para Carlos Lumbreras y el ex de Osasuna Promesas no perdonó, y de tiro raso y cruzado superaba al meta ourensano.

Cierto que a partir de ese momento el encuentro cambió. El Ourense CF sacó fuerzas y raza para intentar darle la vuelta al marcador, y el Eibar B también ayudó al dominio local porque dieron un paso hacia atrás para conservar el 0-2 que tenían a favor y con un jugador más sobre el campo. El técnico ourensano, Jorge Cuesta, refrescó el equipo y también cambió el planteamiento buscando un tanto que les metiera en el partido. A punto estuvieron de conseguirlo. La tuvieron en el minuto 80, cuando Jesús Cambil presionó para robar una pelota al borde del área. Se la cedió al delantero Viti que sacó un disparo raso y cruzado que se fue lamiendo el poste con el meta vasco Joseba Bermejo ya superado. No entró y los quince minutos que se jugaron hasta el pitido final fueron viendo cómo la impotencia y el cansancio local no llegaban para inquietar al filial vasco que festejó los tres puntos de lo lindo.

Llegó la primera derrota para los ourensanos, que habían empezado la liga como un tiro y que les deja claro que esta es una categoría muy igualada, que cualquiera gana a cualquiera y que los errores se pagan muy caros.

Cuesta: “Estamos orgullosos del trabajo, pero hubo cosas mejorables”

El técnico Jorge Cuesta analizó el partido: “Evidentemente, hubo dos partidos, uno hasta la expulsión y otro después. Pero bueno, una vez que pasan estas situaciones me queda la pena en la que encajamos los goles creo que son bastante evitables. Hicimos bastante para competir hasta el final del partido y la pena es no llegar solo con un gol de diferencia para condicionarles un poco más y que sufrieran más cuando tuvimos el balón la segunda parte”. Además agregó: “Estamos orgullosos del trabajo hecho, pero no quita que hubo situaciones que son mejorables. Que nos haya válido para unirnos como grupo y para aprender a competir con uno menos. Lo hemos hecho hasta el final y pienso que esto nos va a hacer crecer para las próximas jornadas”.