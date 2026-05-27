Alice: “Me ilusiona seguir en el Ontime”

El Ontime de la Primera División femenina ya tiene la novena renovación para el curso 2026-2027. Se trata de Alice Duarte. La brasileña, que llegó en diciembre de 2024 para reforzar a un equipo que coqueteaba con el descenso, se muestra “ilusionada” por continuar en Ourense al encontrarse “cómoda en el club, en el grupo y en la ciudad”, aunque también “por el potencial del proyecto”.

“Me ilusiona seguir aquí porque me encuentro muy cómoda en el club, el el grupo y en la ciudad. Renuevo una temporada y estoy muy feliz de hacerlo”, afirma.

La brasileña reconoce que “esta temporada es muy buena. El trabajo ha dado sus frutos porque el equipo ha estado más conectado, ha habido mucha ilusión y con toda la gente que continúa creo que el proyecto para la próxima liga tiene mucho potencial”.

Contenta con el equipo y también con su progresión personal. “Esta temporada he estado cerca de mi mejor versión y creo que la próxima podré seguir creciendo. Nos tocará trabajar mucho, pero el equipo ha demostrado estar capacitado para entrar en el play off. Estoy muy ilusionada con las posibilidades del equipo. En Stein (Brasil) estaba acostumbrada a ganar títulos y ahora los quiero ganar en Ourense”, añade la jugadora.

Los únicos peros han sido en lo colectivo no poder entrar en la final de la Copa Galicia ni en la final a 8 de la Copa de la Reina y en lo personal “algunas molestias que sentí en la rodilla, que me impidieron hacer más goles, pero en líneas generales me vi muy bien, a un buen nivel. Menos el comienzo, que no fue nada bueno, esta temporada funcionó todo. Carlos (Navarro, el entrenador) nos conocía bien y Róber (Abad, el preparador físico) logró que llegáramos al final a gran nivel en la parte física”.

Roldán y de vcaciones

El Ontime no logró despedirse de su afición con una victoria (derrota por 0-2 ante el Guadalcacín). “Fue un partido duro ante un buen rival, aunque vería más justo un empate”, subraya una Alice Duarte que ya piensa en el partido del sábado en tierras murcianas ante el Roldán para cerrar el curso. “Nos gustaría cerrar la temporada de la mejor forma posible, con una victoria”, termina la jugadora, que se marchará para Brasil de vacaciones. “Estaré casi dos meses con mi familia, a la que tengo muchas ganas de ver después de tanto tiempo. En agosto toca volver a la cancha y ponerse manos a la obra para trabajar mucho y estar desde el principio con los mejores equipos, que es lo que queremos”, finaliza Alice Duarte.