Último partido en casa de la temporada para el Ourense Ontime

El Ourense Ontime se despide de la central de Os Remedios hasta la próxima temporada. En la penúltima jornada liguera, las ourensanas reciben al Guadalcacín en un partido clave para las visitantes, ya que se juegan la permanencia.

Las de Carlos Navarro afrontan el encuentro sin nada en juego, el único mini-objetivo que tienen es el de alcanzar la quinta posición, ya que están a un punto del Castro. Mientras, las gaditanas tienen solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, por lo que precisan llevarse la victoria para depender de sí mismas en la última jornada liguera.

Despedida de la afición

El Ontime está completando una segunda vuelta muy buena, pero está lastrado por la irregularidad de la primera, por lo que afronta el último encuentro como local con ganas de despedirse de la afición con un buen espectáculo y una victoria para terminar la temporada con un buen sabor de boca.

En el capítulo de ausencias, Navarro no podrá contar con la lesionada Ana Rivera, por lo que ha convocado a la joven Nuria, que milita en el filial de Segunda División. Tras el partido de este sábado por la tarde, las ourensanas pondrán el punto y final a una temporada en la que han ido de menos a más en el partido de la próxima jornada frente al Roldán, a domicilio.

El Ontime quiere sacar dos resultados positivos para cerrar el curso y pensar en el próxima. De hecho, el club azulón ya trababaja desde hace semanas en ello con la renovación de varias jugadoras.