Álvaro Ratón y Hugo Sanz, del Ourense CF: “Queda mucho, pero es un día clave”

El Ourense CF sigue preparando el importante partido del sábado ante el CD Lugo en O Couto, un duelo clave para ambos equipos: los ourensanos buscan salir del descenso y los lucenses acercarse a la promoción.

En el conjunto azulón, Álvaro Ratón y Hugo Sanz destacan la trascendencia del choque y el papel fundamental de la afición. El portero lo define como un “derbi muy bonito” en un momento delicado de la temporada, subrayando además la enorme igualdad de la categoría, donde cada partido es competido y no hay rivales fáciles.

Sobre la situación del equipo, Ratón admite que puede haber más pesimismo desde fuera, pero insiste en que el grupo mantiene la misma dinámica de trabajo y confía en revertir la situación. Reconoce la dificultad de explicar el momento actual, aunque lo resume con claridad: falta ese punto de acierto para que lleguen los resultados. Aun así, asegura que el vestuario está con ganas y centrado únicamente en el partido del sábado.

Por su parte, Hugo Sanz rebaja el carácter decisivo del encuentro, aunque reconoce que son tres puntos clave en una clasificación muy ajustada. Tras la derrota en Avilés, admite que el equipo quedó tocado, pero destaca la fortaleza del grupo: “somos un vestuario estable, sabemos que tenemos que mantener la calma”.

El defensa insiste en que el equipo depende de sí mismo para lograr la permanencia y que el objetivo inmediato es claro: sumar cuanto antes los puntos necesarios para asegurar la salvación.

Cada socio azulón podrá retirar una entrada para el derbi

Con el objetivo de que el campo de O Couto tenga el mejor ambiente posible y buscando que el equipo tenga el máximo apoyo de sus aficionados el próximo sábado en el derbi ante el Lugo, la directiva azulona ha decidido que cada abonado podrá retirar una entrada gratis por cada carnet para acudir al encuentro. Además, en el caso de que necesiten más, el precio será muy asequible porque a 5 euros podrán retirar las que necesiten hasta fin de asistencias.

También se espera una buena afluencia de aficionados lucenses ya que desde el Ourense CF han facilitado 300 entradas que a día de hoy van a buen ritmo de venta y en caso de que fueran necesarias más tampoco habría problema.

Hugo Sanz: “Hago un llamada a que vengan apoyarnos”

Hugo Sanz, jugador del Ourense CF. | Óscar Pinal

El defensa ourensano pide el apoyo de sus aficionados el sábado en O Couto: “Es muy importante contar con nuestra gente y hago un llamamiento para que vengan ayudarnos porque esos momentos que no estás bien notas mucho su aliento. Al final es un factor muy importante y, aunque obviamente estás concentrado en el partido y te evades de muchas cosas que pasan en la grada, pero el ruido está ahí, lo sientes y lo necesitas y más en mi caso, que al jugar pegado a la banda aún lo notas más”.

Álvaro Ratón: “El apoyo de la afición es fundamental”

Álvaro Ratón, portero del Ourense CF. | Óscar Pinal

El guardameta ourensano tiene muy claro que “el apoyo de la afición es fundamental. En O Couto, pese a que los últimos partidos no hemos ganado, veníamos con una buena dinámica de victorias y sabemos que la afición siempre nos apoya, sobre todo en momentos complicados como es ahora y se lo agradecemos mucho porque nosotros también necesitamos parte de ellos. Aunque parezca que nos abstraemos, cuando a veces notas el aliento desde la grada lo agrademos mucho”.