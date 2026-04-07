Confianza plena en Dani Llácer

El técnico Dani Llácer durante un partido en el campo de O Couto.

El Ourense CF cosechó en el Román Suárez Puerta una derrota por dos goles a uno que lo situó en puestos de descenso directo después de muchas jornadas fuera de ellos. El partido estuvo condicionado por la temprana expulsión del defensa Enol Coto en el minuto 27, justo después de que Martín Ochoa, autor del primer tanto azulón, perdonara el segundo ante el meta local. Un minuto que cambió el rumbo del encuentro y que deja al equipo en el puesto 17 con 34 puntos, a uno del Talavera, que marca la salvación.

La derrota del domingo desató rumores sobre la continuidad del técnico Dani Llácer, pero esa posibilidad quedó descartada desde la cúpula directiva del club. Tras una reunión con el presidente Camilo Díaz, la directiva reafirmó su confianza plena en el entrenador y su cuerpo técnico, manteniendo su apuesta firme hasta final de temporada.

Tras la derrota en tierras avilesinas el equipo azulón ha entrado en los puestos de descenso

Los resultados no han acompañado en las últimas jornadas: el equipo encadena cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos derrotas por la mínima. El gran lastre sigue siendo su rendimiento fuera de casa, donde solo han logrado una victoria en toda la temporada.

Con siete jornadas por disputar, el objetivo pasa por alcanzar los 44 puntos que podrían marcar la salvación. Para ello, los azulones necesitan tres victorias y un empate. El calendario ofrece cuatro partidos en O Couto, donde el equipo se ha mostrado más fiable, y tres salidas complicadas.

En total, 21 puntos en juego que decidirán el futuro del Ourense CF. La primera “final” llegará este sábado en casa, en un derbi ante el CD Lugo, un rival que pelea por los puestos de play off.