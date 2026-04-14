Ana Romero, del Ontime, también sigue

Primero fueron las “Mellis”, después la canterana Uxía y ahora es la otra portera, Ana Romero, la que estampa su firma para continuar en el Ontime. El equipo ourensano de la Primera División para el curso 2026-2027 continúa cogiendo forma y lo hace poniendo el candado a la portería. Así, la meta yeclana se convierte en la cuarta jugadora en renovar. “Estoy a gusto en el equipo y en la ciudad, por eso creo que es una gran opción seguir en el Ontime al menos un año más”.

Además de que los resultados, aunque tardaron, están llegando, Ana Romero tiene claro que “si continúo es porque estoy muy contenta a nivel de grupo. Puede sonar a tópico decir que un buen grupo es importante, pero para mí es vital. La temporada es muy larga, siempre con algún momento difícil, y si no hay un grupo unido… En el Ontime, somos una familia”.

Calidad humana y buen nivel deportivo suponen pues el condimento perfecto para la continuidad de Ana Romero en la 2026-2027. “Aunque empezáramos la liga mal sabía que teníamos potencial. Tenía confianza plena en el equipo y el tiempo me ha terminado dando la razón. Vamos sextas y aunque terminemos octavas, la temporada será igualmente muy positiva, aunque lucharemos hasta el final por ser quintas o si las de arriba fallan mucho, quién sabe si más”, añade la portera del Ontime.

Ana Romero habla de una categoría “cada vez más exigente. Llevo muchos años en Primera y nunca viví una liga en la que haya tantas sorpresas y resultados llamativos. Como no juegues al cien por cien cada partido, te pinta la cara cualquiera. Nos pasó hace diez días con el Torcal (derrota por 7-0). Me dolió mucho, la verdad, pero nos lo debemos tomar como un aprendizaje. Lo bueno del deporte es que va todo tan rápido que siete días después ganas en Alcorcón”.

Esa victoria en Los Cantos hace tres días confirma la tendencia del equipo en la segunda vuelta de que “somos capaces de competir ante cualquiera. Con los grandes, incluidos Melilla, Futsi o Roldán hemos competitido y eso es lo que buscamos seguir haciendo en este tramo final de liga, en el que tenemos partidos ante equipos de arriba (Roldán, Castro y Poio)”.

Al buen grupo y a la competitividad del equipo Ana le añade “la ciudad. Es cierto que el invierno fue difícil con tanta lluvia, porque yo estoy acostumbrada al sol, pero Ourense me encanta. Es pequeña, pero hay de todo y la gente es fantástica, lo que hace que haya un gran ambiente”. Así, Ana Romero también sigue en el Ontime.