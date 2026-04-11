FUTSAL FEMENINO
El Ourense Ontime se reivindica ante el Alcorcón (1-3)
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Victoria muy importante la conseguida por el Ourense Ontime luego de imponerse 1-3 al Alcorcón y colocarse a un punto de la quinta posición, que precisamente ocupan las amarillas. El equipo dirigido por Carlos Navarro olvidó la dolorosa derrota ante el Atlético Torcal (7-0) en un encuentro muy completo ante el conjunto de la ourensana Vane Sotelo.
El Alcorcón arrancó con fuerza y logró adelantarse en la primera mitad gracias a un tanto de Tania Benito, que culminaba una acción ofensiva bien elaborada para poner en ventaja a las alfareras. Las locales llevaron la iniciativa durante muchos minutos, generando ocasiones para ampliar distancias, mientras el Ourense Ontime se mantenía en el partido con transiciones peligrosas.
En la segunda parte cambió el guion. El empate llegó tras una jugada desafortunada, con un gol en propia puerta de Aída de Miguel que devolvía la igualdad al marcador. Apenas un minuto después, Alice Duarte aprovechaba una llegada al área para firmar el 1-2 y completar la remontada gallega. Con el Alcorcón volcado en ataque en busca del empate, el Ontime sentenció en el tramo final con un tanto de Marta de los Riscos, que aprovechó los espacios para establecer el definitivo 1-3.
El siguiente encuentro del Ourense Ontime será el sábado, a las 11:30 horas, frente al Ceuta en el Os Remedios. Encuentro clave para seguir soñando con el “Top-4”, que está a nueve puntos, plaza que ocupa el Roldán.
Alcorcón:
Valeria; Aída de Miguel, Laura Sánchez, Clau López y Tania Benito (quinteto inicial).También jugaron, Laura Ajenjo, Lucía Jiménez, Vane Sotelo y María Barcelona.
Ourense Ontime:
Uxía, Ana Rivera, Chiky, Marta de los Riscos y Melli (quinteto inicial). También jugaron, Anita Pino, Alice Duarte, Raquelilla, Marta y Carla Ayensa.
Goles:
1-0, min.9, Tania Benito.
1-1, min.32, Aída de Miguel (propia puerta).
1-2, min.34, Alice Duarte.
1-3, min.40, Marta de los Riscos.
Árbitro:
Noelia Gutiérrez e Ignacio Del Olmo. Recibieron cartulina amarilla Marta Figueiredo en el Ourense Ontime; Raúl Castro en el Arriva AD Alcorcón.
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