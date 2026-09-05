Anduva, exigente parada para la UD Ourense ante el Mirandés

Una de las salidas más complicadas será la primera del curso para la UD Ourense. Los unionistas salieron este viernes a las 15:00 horas, desde O Couto para hacer noche en Miranda de Ebro y medirse este sábado por la tarde en Anduva al Mirandés, un equipo que hace poco más de un año estuvo a punto de subir a Primera División y que esta temporada tiene el único objetivo de regresar a Segunda.

Ambos equipos llegan al encuentro después de perder por la mínima en la primera jornada liguera, por lo que necesitan comenzar a sumar. Los rojillos completaron este viernes el último entrenamiento en Albán (Coles), donde completó su tercer entrenamiento, el recién llegado Jansonas. “Todavía lleva poco tiempo con nosotros y tiene el hándicap del idioma, por lo que está en proceso de adaptación. Creemos que es un jugador interesante desde el punto de vista deportivo, técnico, táctico y condicional; y hay que ir viendo cómo se va amoldando a un contexto completamente diferente, ya que viene de la Primera División portuguesa”, afirma Juan Carballo, entrenador del conjunto unionista.

En cuanto al encuentro frente al Mirandés, comenta que “lo vamos a afrontar como somos nosotros, con el convencimiento de que tenemos que ir a Anduva a sacar los tres puntos. Evidentemente, el contexto es atractivo, ya que es muy bonito poder jugar en ese campo y ante un rival que hace dos temporadas se quedó a un partido de ascender a Primera División. Ahora bien, nuestro plan de partido será el mismo que si nos enfrentáramos a otro equipo”.

Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “Es clave la adaptabilidad”

Además, agrega que las claves pueden pasar por “la adaptabilidad a diferentes contextos de partido ante un rival muy rico en cuanto a recursos, ya que en todas las fases de juego tiene matices muy buenos. Tenemos que ser capaces de construir procesos ofensivos duraderos cuando tengamos el balón y sin caer en la precipitación, que eso sí que lo tuvimos el otro día. Asimismo, tenemos que sentirnos cómodos cuando tengamos que hacer un juego más directo y cuando no tengamos la pelota, hay que disfrutar defendiendo y ser rocoso para ser lo más competitivo posible”.

En el Mirandés, su técnico Antxón Muneta sostiene que “la UD Ourense nos da respeto, eso siempre. Ante la Ponferradina, estaban siendo mejor en la segunda parte, pero la Ponferadina le golpea y le gana el partido. Lo normal hubiera sido un empate, ya que la UD Ourense estuvo bastante bien. Ellos son un equipo que trata bien el balón, que intenta salir con la pelota jugada, que tienen personalidad para tratar de enfrentarse a la presión y que hacen las cosas bien, por lo que repito, hay que tener el máximo respeto”.

Son bajas, Nico Espinosa, Jorge González y Édgar Badía.