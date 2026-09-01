Rufo, delantero de la UD Ourense: "Es una categoría muy exigente"

La UD Ourense debutó el sábado en Primera Federación y lo hizo sufriendo una derrota que le dejó claro cómo se las gastan en esta categoría. Una Ponferradina con empaque y veteranía no necesitó muchos alardes para aprovechar una de las ocasiones que tuvo para hacer el único gol del partido y llevarse los tres puntos.

Uno de los jugadores más veteranos en el vestuario rojillo y con muchas batallas a sus espaldas es el delantero madrileño Rufino Familiar Sánchez, conocido como Rufo, que tiene el poso suficiente para tener claro que, “la primera imagen creo que fue buena. Para muchos jugadores era su primera experiencia en la categoría y poco a poco vamos a ir creciendo”. Porque pese a la juventud, el atacante sabe que “somos un equipo que mezcla veteranía y juventud, pero sobre todo con gente que tiene hambre. Esto acaba de comenzar y lo que necesitamos es ir afianzándonos poco a poco, tratando de mejorar cada semana. Queda una barbaridad, tanto de puntos como de partidos y para ser el partido de nuestro debut en una nueva categoría ha estado bastante bien”.

Porque si algo tiene claro Rufo es que “el equipo necesita adaptarse a la categoría, seguir compitiendo de la mejor manera posible y empezar a sumar puntos cuanto antes, pero sin obsesionarse, teniendo tranquilidad y confianza y seguro que llegarán los resultados”.

Estado de forma y la exigencia de la categoría

El delantero rojillo, que ya pertenecía al equipo la pasada temporada, fue de los últimos en llegar, ya que no se acababa de cerrar su renovación. “La verdad es que solo entrené dos semanas con el equipo, pero me encontré bastante bien. Es cierto que me falta tener más minutos, que te ayudan y aunque llegué bien, no es lo mismo entrenar por tu cuenta que con el equipo. En todo caso, a muchos de los jugadores ya los conocía de la temporada pasada y eso también ayuda. Tengo claro que con el paso de las jornadas voy a ir a más y lograré mi mejor forma”.

Lo dice un jugador que es de los que más tiros lleva pegado tanto en la antigua Segunda B como en la actual Primera Federación y que sabe de lo que habla. “Esta categoría tiene un nivel de exigencia muy alto. Es un salto muy grande respecto a Segunda, tanto a nivel económico como deportivo. Vamos a tener la oportunidad de visitar estadios históricos, enfrentarnos a rivales míticos y a grandes jugadores, que para los que nos gusta el fútbol es un lujo poder jugar en esta categoría”, añade.

Y la primera muestra de lo que es la ofreció el pasado sábado la Ponferradina. Rufo lo sabe y lo analiza: “Es el estilo que suele denominar a los equipos que son favoritos a pelear por los primeros puestos. Son muy fuertes físicamente y también en defensa, a los que es muy difícil hacerles ocasiones y penalizan mucho un fallo mínimo que cometas. Es algo de lo que tenemos que ir aprendiendo para evitar que nos vuelva a suceder lo del sábado”.

Con toda la ilusión ante el Mirandés

Aunque la competición no deja tiempo para darle muchas vueltas y ya toca pensar en el próximo partido que les llevará a enfrentarse al Mirandés, un recién descendido de Segunda División que es otro de los favoritos a pelear por el ascenso. Rufo espera “a otro hueso que nos lo pondrá muy complicado. Vienen de perder ante el Cacereño y seguro que en el debut ante su público querrán dar la mejor imagen y brindarle una victoria”.

El delantero afronta este inicio de campeonato con "toda la ilusión del mundo" para seguir creciendo con el equipo en la nueva categoría.