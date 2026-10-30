Ángel Mociño, entrenador del Sporting Celanova: "La Preferente es el sitio"

El Celanova mantiene el pulso con el líder, el Córgomo. Son los únicos invictos que quedan en la categoría y el Celanova vuelve al segundo puesto, aunque su entrenador Ángel Mociño lamenta los cuatro puntos que se dejaron en el camino como ante el Rayo 21, que les empató en la última jugada, o en Loñoá: “Hicimos lo suficiente para merecer más, pero al final se equilibrará entre lo que te quitan o te dan”.

El estar metido en zona de play off es el objetivo del equipo que este año regresaba de la Preferente. “Lógicamente la garantía de ascender directo te la da el primer puesto y, si no, hacerlo a través de la promoción, porque por club también es un poco el sitio donde debemos estar. La plantilla fue configurada con esa intención. Hay mucha gente del año anterior que había conseguido el ascenso y con la gente que vino, que aporta juventud. Estoy muy contento de cómo va la historia, pero aún es muy temprano”.

Mociño se refirió al líder de la liga “como un equipo que a nivel de capacidad individual tiene cinco o seis jugadores que están por encima de la categoría”. Y ampliaba el listado de favoritos: “Está arriba el Nogueira, que mejoró respecto al año anterior. Todo el mundo sabíamos que año tras año es otro de los candidatos, haciendo una apuesta un poquito más fuerte. También está el Monterrei, que trajo mucha gente de Portugal para competir por la parte alta o el Sporting Carballiño, que debido a las bajas, empezó por debajo de lo que se esperaba tras haberse metido el año pasado en promoción y que ahora poco a poco va cogiendo sitio. También puede haber un equipo sorpresa, como el arranque del Maceda, pero estaba seguro de que iban a hacer un buen trabajo porque con Toño Cerdeiro siempre es una garantía de que las cosas van a funcionar bien, es de casa y conoce bien el club, su entorno y tiene acceso a buenos jugadores. Esperaba que empezara bien, pero la verdad lo hizo por encima de las posibilidades que pensábamos”.

Los celanovenses están a dos partidos de igualar el último mejor arranque, de hace tres años, un dato que desconocía el técnico del equipo: “Veremos si somos capaces de sacar adelante los próximos dos encuentros, ante el Maceda en casa y después visitando al Monterrei, para llegar a esas diez jornadas sin perder. Más allá de cualquier situación, un récord siempre es bonito, pero no tiene mayor relevancia, porque al final de lo que se trata es de conseguir el objetivo y para eso debe ser un equipo que pierda muy poquito y que gane mucho. Para estar arriba tienes que sumar muchísimo”.