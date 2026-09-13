Jorginho encontró la llave para la victoria del Sporting Celanova ante el Velle (0-1)

Jorginho, el goleador del Celanova en A Abelleira, lucha por alto con un defensa del Velle.

El Celanova no debió esperar tanto para imponerse de forma justa, aunque un tanto exigua, al Velle en el campo de Abelleira, por 0-1, y dormir como líder y con su portería imbatida.

Los visitantes se mostraron mucho más seguros y, a la vez, llevaron el control del balón ante un Velle que se limitó a cuidar su portería, cuyo cancerbero Pablo Nóvoa terminaría por convertirse en un gran protagonista.

Serginho fue el primero que lo puso a prueba con un disparo a media altura que acabó desviando el meta al córner. Si bien el calor era un condicionante, los celanovenses tuvieron una nueva ocasión con los mismos protagonistas y con el mismo resultado: paradón del portero.

En la última jugada de peligro de la primera parte, Xacobo lanzó una falta que parecía envenenarse, pero el meta consiguió despejar hacia un costado.

Los dirigidos por Ángel Mociño querían solventar la papeleta lo antes posible. Juan Gallego dispuso de otra ocasión, pero su disparo encontró la impresionante parada de Pablo Nóvoa. Unos minutos más tarde lo intentó, otra vez, el delantero visitante, pero su tiro fue débil y sin problemas para la portería del Velle.

Los anfitriones intentaron despertar, pero no tenían la misma claridad en los últimos metros. Así, Lofti y Joaquín tuvieron sus opciones, aunque no supieron rematar convenientemente la faena.

El Celanova lo siguió intentando y hasta reclamó un penalti sobre su lateral derecho Mauro Dorado, que el colegiado no interpretó como tal.

La perseverancia del Celanova ante un rival que seguía aguantando estoicamente sus embestidas tuvo sus frutos y, en una acción bien ejecutada por los visitantes, nació el único gol del partido. Perfecto pase de Diego Rivera para que Jorginho, dentro del área, resolviera con un remate raso y ajustado al palo derecho de un Pablo Nóvoa que miraba impotente el 0-1.

El Sporting Celanova mantiene el pleno y duerme como líder.