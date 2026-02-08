El Antela-Celanova, aplazado

Se venía barruntando durante los últimos días y, en la mañana de este sábado, se confirmó la noticia por causa de fuerza mayor. El derbi ourensano previsto para la tarde de este domingo entre el Antela y el Celanova quedó aplazado debido al mal estado del césped del campo de A Moreira después de la incesante lluvia caída en las últimas semanas y que han dejado los alrededores anegados, el aparcamiento impracticable y el terreno de juego muy perjudicado.

Horas antes del horario previsto para el comienzo del partido, el delegado de la Federación Gallega en Ourense, Raúl Rois, dictaminó después de inspeccionar el recinto que no se podría disputar. Además, se da la casualidad de que el encuentro iba a ser dirigido por un trío arbitral portugués y había que comunicar con cierta premura si se jugaba o no para evitar un desplazamiento en balde de los colegiados, con el peligro que también supone un viaje por carretera.

Una vez oficializada la decisión, Antela y Celanova tendrán que buscar una nueva fecha para la disputa de este derbi de la Preferente Futgal y la Semana Santa parece una de las fechas con más posibilidades para que el balón vuelva a rodar tras un invierno que está siendo muy severo en cuanto a precipitaciones en toda la provincia, especialmente en la zona de A Limia.