El Antela continúa la racha ante el Lalín (2-2)

Pucho, jugador del Antela, trata de superar a su marca ante la atenta mirada del público que se dio cita en A Moreira.

Punto a punto el Antela sigue realizando un comienzo de temporada espectacular, acercándose al objetivo de la permanencia. Ante uno de los equipos revelación como es el Lalín y en un partido vibrante con mucho toma y daca en el que ambos porteros fueron protagonistas, el equipo de Bruno Gómez tuvo que igualar dos veces el marcador, pero en el segundo tiempo fue mejor y mereció la victoria final.

El primer acto fue de mayor control y dominio del Lalín que plasmó en el marcador con un gol de penalti por una clara mano en el área. Ese gol afectó a un Antela que, sin embargo, se encontró, solo quince minutos después, con el empate en su peor momento del partido, en una acción de contraataque bien ejecutada tras un córner del Lalín culminada con un gran remate de Carlos González. Este gol volteó el partido. Porque hasta el descanso y en el segundo tiempo se vio a un Antela dominador y superior, con numerosas llegadas de peligro.

La superioridad, el control del partido y las mejores ocasiones del Antela en el segundo convirtieron a Dani Sampayo en protagonista del mismo. Aunque primero, el equipo antelano tuvo que volver a igualar el marcador tras un mal blocaje del balón de Iago Pérez, que no desaprovechó en boca de gol para el doblete particular Manu Galego.

Dani Sampayo protagonista

No se vino abajo el Antela y pudo empatar en un penalti que Dani Sampayo detuvo en una gran intervención a Carlos González, en el que sería la primera de varias intervenciones de mérito. La insistencia del Antela tuvo su premio a ocho minutos del final en una acción larga con doble remate y en el rechace Kevin Tumbeiro no falló y hasta el final del partido no cesaron los antelanos de buscar el gol y Dani Sampayo de impedirlo con otras dos intervenciones clave.

El Antela ratificó su alto nivel competitivo también solo la falta de acierto en el remate final le impidió el triunfo.