Kaara Diabaté, músculo para el Antela

Movimientos en A Moreira. El Antela sigue incorporando jugadores para tener una plantilla de garantías para cuando termine el mercado de Tercera Federación, a principios de febrero de 2027.

El último jugador en llegar al conjunto albinegro es el centrocampista Youssouf Mamad “Kaara” Diabaté (Costa de Marfil, 1998), que procede del Pedroñeras, de la Tercera de Castilla-La Mancha. Con anterioridad defendió los colores del Huracán de Balazote, Villafranca, Aceuchal, Las Rozas y Badajoz B.

Diabaté lleva varios días entrenando a las órdenes de Bruno Gómez, pero todavía no tiene el tránsfer para poder jugar. El costamarfileño es un mediocentro muy físico que llega para cubrir la lesión de larga duración de Iñaki Bellido.

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De esta manera, los antelanos apuntalan una posición que estaba debilitada por las lesiones.

Más efectivos para el equipo de Bruno Gómez, que anoche completó el último entrenamiento de la semana para preparar el duelo de mañana frente al Lalín.