El Antela derrota al Club Lemos y no se baja del play off (2-1)

Los jugadores del Antela celebran el tanto conseguido por Charly ante el Lemos en A Moreira.

El Antela suma y sigue en A Moreira. Ya son casi dos años sin perder en casa, este domingo, 12 de abril, se impusieron 2-1 al Lemos en un choque que encarrilaron en los primeros 18 minutos ante un Lemos muy combativo y que buscó la igualada hasta el final.

Con estos tres nuevos puntos ante un rival directo, los de Bruno Gómez se asientan en la zona de play off y amplían a cuatro la distancia sobre el sexto clasificado, precisamente los lucenses.

Una vez más, el estadio antelano volvió a registrar un gran ambiente en un partido en el que las cosas no pudieron comenzar mejor para los locales. En el minuto 10, Negrete avisó con un córner cerrado que sacó con apuros el meta Losada y en la siguiente jugada llegó el 1-0. El propio delantero colombiano realizó un centro desde la banda derecha que fue cabeceado a gol en el primer palo por Charly. Poco después, el Lemos respondió con un disparo de Castro, que salvó Bruno Pío, y un derechazo del expabellonista Youness, desde la frontal, que se fue rozando el poste.

En el minuto 18, los albinegros aprovecharon un desajuste visitante y Charly filtró un balón a Negrete que definió picándolo ante la salida del portero Losada.

Pese al 2-0 en el luminoso, el equipo dirigido por el ourensano Marquitos no se vino abajo y consiguió acortar distancias en el minuto 26. Íker se fue por la banda derecha y centró al segundo palo, donde el pichichi Fito hizo de cabeza el 2-1.

Varias ocasiones

El ritmo del partido continuaba siendo vertiginoso y a la media hora de juego, el capitán Pedro tuvo la sentencia, pero su disparo lo desvió con acierto el meta lucense. También lo intentaron Charly y Hernández con sendos disparos que se fueron desviados por poco.

En la última jugada del primer tiempo, Adrián Díaz estrelló el balón en el poste tras un error de Bruno Pío. Tras el paso por los vestuarios, bajó el ritmo del partido y ya no hubo tantas situaciones de peligro. La más clara la tuvo, a los dos minutos de la reanudación, Adrián Díaz, que volvió a disparar al poste.

Poco a poco, se empezó a jugar a lo que le interesaba a los de Bruno Gómez y con los cambios echó el cerrojo en la portería. No obstante, el Lemos lo intentó a balón parado y con disparos desde la frontal bien resueltos por la zaga local.

Ya en el descuento, llegó la jugada más sorprendente del encuentro. El ourensano Luis González botó una falta lateral a la que había subido el meta Losada, su homólogo Bruno Pío salió con autoridad y blocó el balón. Cuando todo el mundo esperaba que se tirara al suelo con la pelota para que muriera el encuentro, decidió irse él solo por la banda izquierda y llegar hasta el centro del campo para disparar a una meta contraria en la que no había portero, el balón acabó rozando el poste y con ello se pitó el final del encuentro.