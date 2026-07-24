El Antela, a escena con siete amistosos

El Antela ya tiene configurada su hoja de ruta para la pretemporada que iniciará el próximo lunes, a las 20:00 horas, en el estadio de A Moreira. El conjunto dirigido por Bruno Gómez, que se estrenará en Tercera Federación, ha programado un mes de agosto con la disputa de siete encuentros amistosos y la participación en la Copa Federación.

Precisamente, el torneo copero será el pistoletazo de salida para un conjunto antelano que se medirá el domingo 2 de agosto, en A Moreira, al Gran Peña en los octavos de final de la competición autonómica. Los amigables arrancarán el sábado 8 con el duelo ante el Chaves en territorio portugués y tres días después visitarán Os Carrís para medirse al nuevo Barbadás de Luis Vilachá.

El plato fuerte de la pretemporada será el triangular que se jugará el sábado 15 de agosto en el estadio José Arjiz entre el anfitrión Verín, la UD Ourense de Primera Federación y el conjunto antelano.

El miércoles 19 y el viernes 21, doble cita en A Moreira. El primer encuentro será frente al Auriense, mientras que el segundo será contra el Verín. La pretemporada finalizará el domingo 30 con el VIII Torneo da Lagoa, los antelanos se medirán en A Moreira a un conjunto portugués que está todavía por confirmarse.

En el apartado deportivo, el equipo cuenta con 19 efectivos (a falta de la documentación de Negrete), pero iniciarán los entrenamientos con más caras nuevas, incluidos dos jugadores a prueba.

Además, la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de un delantero.