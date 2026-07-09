El Antela incorpora a Selas y Gastón Jano

Sin prisa, pero sin pausa. Así está yendo el mercado de fichajes del Antela. Después de incorporar hace unos días a Tumbeiro, Raúl Gallego y Sandro Raposeiras, los tres procedentes del Atlético Arnoia; se ha hecho con los servicios del portero Dani Selas y al defensa Gastón Jano.

Selas tiene 22 y llega desde La Purísima, donde fue indiscutible para David Valcárcel

Selas tiene 22 y llega desde La Purísima, donde fue indiscutible para David Valcárcel. Además, la temporada pasada debutó en Tercera Federación con el Barbadás, ya que La Purísima era el filial de los azulones. Selas también estuvo en la cantera de la UD Ourense y ahora recala en A Moreira para aumentar la competencia con el meta luso Bruno Pío. Mientras, Jano es un defensor que puede jugar tanto de central como de lateral y que la pasada campaña estuvo en el Piñeira Seca, donde destacó por su capacidad goleadora. Asimismo, el curso anterior ya estuvo entrenando con el Antela, pero no pudo jugar con los albinegros por un problema con la documentación, que ya está resuelto.

Dos incorporaciones más para un Bruno Gómez que ya cuenta con 18 efectivos y que sigue peinando el mercado junto a el director deportivo Daniel Jardón para confeccionar una plantilla de garantías para el estreno en Tercera Federación, en un año tan ilusionante como exigente para el conjunto limiano.