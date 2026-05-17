El Antela, a hacer historia en busca del ascenso a Tercera Federación

Los jugadores del Antela, antes del partido contra el Umia en el estadio de A Moreira.

Un punto es lo que necesita el Antela para certificar la clasificación, 48 años después, a un play off de ascenso a Tercera Federación. Los albinegros visitan Baltar para enfrentarse al Portonovo, que quiere terminar la liga regular en la segunda posición.

Bruno Gómez, entrenador del conjunto antelano, cree que “será un partido muy igualado, como el de la ida, cuando ganamos 1-0 gracias a un rechace aprovechado por Pedro. Ellos se juegan menos que nosotros, aunque poder ser segundos seguro que para ellos es importante. Los dos equipos intentaremos ganar el encuentro y seguro que será muy parejo”.

A pesar de que el Antela está a un pasito de jugar la promoción de ascenso, Gómez considera que “tenemos que afrontar el partido como uno más, intentar ser nosotros mismos, ser igual de agresivos como siempre, estar concentrados y cometer muy pocos errores, porque ellos son un muy buen equipo y a la mínima, te penalizan”.

Se da la circunstancia que el empate le vale tanto al Portonovo como al Antela, no obstante, el técnico albinegro no quiere ni hablar de ‘biscotto’: “Intentaremos ganar, como hacemos en cualquier partido, porque si salimos a empatar, seguro que perdemos. En cualquier momento podemos cometer un error y perder el encuentro. Sabemos que dependemos de nosotros para lograr el objetivo, además, si ganamos, incluso podemos quedar cuartos”.

Para el duelo ante los arlequinados, Gómez no podrá contar con Carlos González, lesionado en el isquio. Mientras que Pedro y Mauro Sabucedo están entre algodones y son dudas. En el Portonovo, el único jugador tocado es Juan Barbeito, que también es duda.

Baltar, 18:00 horas.