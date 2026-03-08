El Antela no se conforma

Los jugadores del Antela regresan al fortín de A Moreira, donde no han perdido en lo que va de temporada, para enfrentarse a un Choco que les metió 4-0 en la ida y que hace dos años los descendió en un partido de infausto recuerdo para la parroquia antelana.

Bruno Gómez, entrenador del los albinegros, es consciente de ello: “Esta semana nos enfrentamos al rival que nos descendió hace dos años y que en la ida nos ganó tras hacer el peor partido de la temporada, ya que no jugamos nada bien. Está claro que es un rival ante el que tenemos que darlo todo para poder ganarle porque siempre se nos ha dado mal”.

A pesar de que el encuentro es en casa, Gómez advierte de que “tenemos que estar en alerta porque cada vez queda menos para perder, lo que está claro es que intentaremos alargar la racha lo máximo posible para seguir con esta dinámica en A Moreira”. El Antela, quinto clasificado, acumula 330 minutos sin encajar, aunque su técnico reconoce que “no nos enfocamos mucho en que somos fuertes atrás, ya que esa solvencia viene de que los de adelante aprietan mucho y eso tiene un gran desgaste al correr y presionar durante todo el encuentro. De todo ello se benefician los defensas, ya que el rival ataca peor”. Además, remarca que “tenemos que mejorar un poquito en el aspecto ofensivo y no es fácil porque los atacantes hacen un gran desgaste sin balón y cuando les llega no están tan frescos como tendrían que estar”.

Para el enfrentamiento ante un Choco que ocupa la posición 13, Gómez no podrá contar con los lesionados Andrés, Couto, Peque y Lois; y el sancionado Tiago. Mientras, el Choco tiene las bajas de Brais Fernández y Xabi.

A Moreira, 17:00 horas.