Los riesgos de apoyar a Trump

Está claro que el presidente español, Pedro Sánchez, asume riesgos políticos en su negativa a apoyar la guerra entablada por Israel y los Estados Unidos contra el régimen iraní. Puede quedar sólo en su postura entre los países de la OTAN, aunque no parece que tanto como se temía al principio, o su Gobierno puede tener que afrontar represalias, sean comerciales. que no son muy creibles, tecnológicas o en forma de lo que todos piensan pero no dicen, ayudas militares o políticas al Reino de Marruecos. De concretarse estas medidas no cabe duda de que su Gobierno tendría que sufrir un severo desgaste.

Pero el riesgo asumido puede transformarse también en beneficios a corto y a medio plazo para Sánchez. En primer lugar porque Sánchez puede convertirse en un referente internacional, al menos en el espacio europeo, en la oposición a la guerra. De la misma forma que cuando se discutió la cuestión del rearme muchos líderes europeos compartían la oposición al incremento de gasto pero no la manifestaron expresamente por temor a Trump, en el caso de esta guerra muchos líderes europeos tampoco comparten la estrategia del presidente norteamericano, pero al manifestarse Sánchez con tanta claridad, poco a poco tímidamente le van apareciendo aliados, incluyendo a Starmer, Macron o la propia Unión Europea. Además en lo que ahora se denomina el sur global, en general no muy partidario de esta intervención, la postura de Sánchez también despierta apoyos, incluido el de China, la gran amenazada a corto plazo por la posible caída del régimen de los ayatollahs, pero la muy probable vencedora a medio plazo, de continuar el desgaste de su rival americano, desgastados por tener que asumir los costes de cada vez más conflictos. Esto le puede convertir en socio prioritario de esta potencia en Europa, que en parte ya lo es, y es algo que puede vender bien. Sánchez ganaría si la operación militar no resulta en un éxito contundente y el régimen cae, algo que, si bien es incierto por el momento, no tiene muchas trazos de que pueda llevarse a cabo, al menos sólo con ataques aéreos o con proyectiles. Es más, puede que el régimen se endurezca aún más, y que la oposición, al igual que ocurrió en Venezuela, no sea capaz de llevar a cabo una revuelta generalizada. Perdería si el ataque es exitoso y se da un cambio de régimen a mejor en Irán.

Este es el gran riesgo que pueden asumir los políticos españoles partidarios de la intervención militar, como son los partidos de la derecha española. Cuando se toman decisiones políticas siguiendo a fuerzas afines, o simplemente porque lo hacen los gobiernos considerados como “serios” aunque no necesariamente lo sean, se están colocando en una situación en la que quedan a merced de las decisiones que otros actores tomen, sin que los tengan por que tener en cuenta, y esto incluye la posibilidad de hacer el ridículo. Si los gobernantes europeos acaban respaldando a Sánchez o los Estados Unidos se retiran del frente, como en Vietnam o Afganistán, la situación de estas fuerzas políticas quedaría muy en entredicho, especialmente la del PP que por el momento no ha sido capaz de comunicar a la opinión pública cuál es su postura en relación a este conflicto, más allá de criticar el aislamiento de Sánchez o los perjuicios a la industria española derivados de no seguir al líder. Vox , en cambio, podría verse menos afectado porque su votantes ya descuentan que va a apoyar a Trump haga lo que haga. Pero ambos podrían caer en la trampa de Sánchez, sobre todo si la guerra continúa y los resultados no son los esperados, siguiéndose un escenario de vulnerabilidad como el que se dio en su momento con la guerra de Iraq.