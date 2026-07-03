El Antela cierra la continuidad de su actual columna vertebral

Tras asegurar la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Bruno Gómez, el Antela confirmó la renovación de 11 futbolistas de cara al próximo curso, en el que competirán en la Tercera Federación después de su histórico ascenso en los play off.

Seguirán una temporada más en A Moreira Pucho, Adrián Cole, Álex Boán, Constela, Couto, Tiago Teixeira, Xabi Lamas, Mauro Sabucedo, Pedro, Charly y Carlos González. Pesos pesados dentro y fuera del terreno de juego, que aseguran una base comprometida y familiarizada con la idea del preparador ourensano. De los 14 jugadores a los que se les ofreció la renovación, quedan pendientes de respuesta Bruno Pío, Nico Peruzzo y Negrete, que cuentan con ofertas de otros clubes, incluso de superior categoría después de la notable temporada que cuajaron el pasado curso.

Una vez atada a la base del curso pasado, el Antela comenzará a incorporar piezas para su estreno en Tercera Federación. Desde los despachos del club limiano se está trabajando sin descanso y no habrá que esperar demasiado para conocer las primeras caras nuevas del proyecto.