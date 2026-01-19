El Antela pisa el acelerador ante el Alertanavia (3-0)

Tiago Teixeira, autor del primer gol del Antela, conduce el balón ante dos futbolistas del Alertanavia en A Moreira.

El Antela suma y sigue en A Moreira. Los albinegros vencieron 3-0 al Alertanavia en un partido donde jugaron toda la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de Pucho. Con esta victoria se colocan cuartos y se consolidan en la zona de play off de ascenso.

En una tarde muy fría y con menos público de lo habitual por culpa de la previa del Entroido, lo de Bruno Gómez saltaron al verde con la intención de llevarse los puntos por la vía rápida. Con su habitual presión alta, el Antela se hizo con el control del encuentro desde el inicio y a los 18 minutos llegó el primer tanto. El defensa Tiago Teixeira recogió en la banda izquierda un balón filtrado desde tres cuartos de campo para batir de tiro raso, al segundo palo, al guardameta Juan. Poco después, sería Pedro, quien tras recibir un buen pase de Xabi Lamas regateó a su marcador y conectó un disparo que despejó con acierto el portero vigués.

En el minuto 40, Nico Peruzzo avisó con un tiro desde 25 metros que casi sorprende a Juan y en la jugada siguiente, un error del propio meta visitante lo aprovechó Charly para marcar el 2-0 a placer.

Los albinegros cerraron una plácida primera parte en la que fueron muy superiores y en la que el Alertanavia no inquietó la portería del ayer debutante Lulo.

Tras el paso por los vestuarios, los de Vigo salieron con varias marchas y a los tres minutos de la reanudación se pusieron en superioridad numérica. El defensa antelano Pucho derribó a Javi y al ser el último hombre fue expulsado.

Al quedarse con diez, el técnico Bruno Gómez tuvo que recomponer el equipo y pasó a jugar con 1-4-4-1 sacrificando al delantero Carlos González para dar entrada el central Constela. Tras unos minutos de desconcierto, en el que Alertanavia estrelló un balón en el travesaño, el Antela volvió a encontrarse cómodo en A Moreira y a sentirse seguro en defensa.

Ocasión de Tiago Teixeira

En el minuto 65, Tiago Teixeira, muy activo ayer en facetas ofensivas, realizó una buena internada por la banda izquierda que concluyó con un derechazo que se fue rozando la escuadra.

Una de las situaciones más peligrosas de los visitantes fue una incursión por la banda derecha del recién entrado Fojo desembocó en un centro-chut que se encontró con la buena intervención de Lulo, que estuvo muy seguro durante todo el encuentro.

Aún habría tiempo para redondear la victoria con el tanto de Negrete tras una gran jugada personal por la izquierda que finalizó con un fuerte disparo, desde dentro del área, al que nada pudo hacer el portero del Alertanavia.

Tras el 3-0, Gómez aprovechó para mover el banquillo y que pasaran los minutos para firmar una nueva victoria y otro partido más con la portería a cero.

La próxima semana, el Antela tiene un duro examen, ya que visita al líder Atios, con el que empató sin goles en la primera vuelta.