El Antela quiere más

El campo de A Moreira, el Antela, todos sus aficionados y la comarca vivirán otro día grande y que quedará para el recuerdo. Desde las seis de la tarde, el conjunto local recibe al Boiro en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación. Casi nada al aparato, que decía años atrás uno de los comunicadores más icónicos de este país.

Todo porque el equipo antelano se ha ganado a pulso el derecho a jugar una final, que sería otro hecho histórico, y también a que todos sus seguidores, que cada día son más, no duden de la capacidad de un equipo que suma la friolera de 40 partidos consecutivos en el campo de A Moreira sin que nadie sea capaz de derrotarlos. Se dice pronto, pero no es nada fácil de conseguir.

Esta tarde, otra prueba más. Después de derrotar con sorpresa en la anterior eliminatoria a todo un Ourense CF, que llegaba a tierras limianas con la vitola de ser el campeón a nivel nacional del torneo, y antes de eso también dar buena cuenta del Gran Peña, ahora quieren hacer lo mismo con el Boiro. Saben que la empresa no es nada fácil, pero a ganas, ilusión y motivación nadie les supera.

Para el partido de esta tarde, el técnico Bruno Gómez tiene a 21 jugadores a su disposición. Vuelven dos hombres con peso en el vestuario y fuera de él, Carlos que se perdió el derbi de la pasada semana por estar sancionado, y Pedro, que estaba unos días de vacaciones. Por el momento no podrá contar con el mediocentro Carrasco y el lateral izquierdo portugués Bernardo, porque ambos están pendientes del tránsfer. Además, siguen peinando el mercado para realizar a lo sumo un par de incorporaciones.

Enfrente un Boiro que esta temporada compartirá categoría con los de Xinzo en Tercera Federación. El técnico José Tizón sigue al frente de un equipo que ha llegado a este encuentro sin tener que jugar ninguna eliminatoria previa ya que sus rivales se han borrado de la competición. Eso no quita para que haya jugado varios amistosos para ir ensamblando un equipo al que han llegado una decena de jugadores nuevos y que quiere ser de los importantes en la categoría y entre los que destacan los delanteros Óscar González o Juan Cambón, el portero Álex Vila o el extremo Kike.

El Bergantiños ya espera

Lo que ya saben es el rival que le espera en la final, que será el Bergantiños. El equipo de Segunda Federación dio buen cuenta del Racing Villalbés en la otra semifinal jugada el pasado viernes al que goleó por un claro y rotundo 0-8.