Sobreactuación

La primera ministra italiana ha adoptado una medida inusual, ineficaz y populista al restringir los derechos a la libre entrada de los españoles en su país, teóricamente por los sucesos de Ceuta, cuando ella bien sabe que ni la ciudad española en África pertenece al Espacio Schengen, ni ninguno de los “invasores” que aún permanecen allí han logrado saltar a la península. Pedro Sánchez, a pesar de lo que se diga aquí, está bien visto por buena parte de los italianos, como puede comprobar cualquiera que viaje al país transalpino, en el que se desconoce quién es Isabel Díaz Ayuso, que se ha puesto de parte de la gobernante italiana cuando España ha respondido de la misma forma retórica a la decisión italiana de achicarnos sus fronteras, en una muestra de lo voluble de los sentimientos patrióticos, porque si no hubiera habido una respuesta recíproca, se estaría demandando al Gobierno una actuación decidida frente a esa agresión injustificada. Pero con tal de atacar al Gobierno, Ayuso es capaz de protestar por la medida adoptada, porque nos aísla de una potencia europea. ¿De verdad ha pensado lo que dice?