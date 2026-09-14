El Antela tropieza en casa ante el Alondras (0-2)

DERROTA DOLOROSA

El Alondras se llevó los tres puntos tras ganar 0-2, aunque la pero noticia fue la lesión de Iñaki Bellido en los de Xinzo

Uno de los tantos marcados por el Alondras.
Uno de los tantos marcados por el Alondras. | Alán Pérez

El Antela no pudo darle una alegría a sus aficionados en su primer partido como local al perder ante el Alondras por 0-2. Aunque con matices, ya que el encuentro tuvo que jugarse en el sintético José Antonio Carrera para cuidar el césped de A Moreira. Además, el partido estuvo condicionado por la lesión de Iñaki Bellido, que tuvo que ser ingresado en un centro médico y está pendiente de evolución. Todo indica que será una lesión de larga duración, a falta de una resonancia.

El partido tuvo una parte para cada equipo. En la primera, el Alondras se adaptó mejor al sintético y en dos jugadas de estrategia marcó los dos goles, ambos en una prolongación de un saque de banda. Al cuarto de hora abrió el marcador Manufre y en el minuto 42 marcó Luismi Rincón.

Reacción

La segunda parte ya fue otra historia. Los de Bruno Gómez dieron un paso al frente, fueron los dominadores absolutos y tuvieron ocasiones para, cuando menos, haber empatado el encuentro. Bernardo y Tumbeiro vieron cómo sus remates los devolvían el poste y el larguero, mientras que un buen tiro cruzado de Negrete se marchó rozando el palo.

Al final, la falta de acierto y una mala primera parte condenaron al Antela, que vio cómo su rival se adaptaba mejor al campo sintético y más reducido que A Moreira.

Ficha técnica

Antela FC:

Bruno Pio; Pucho, Álex Boan, Gastón, Nico Peruzzo (Bernardo, minuto 46), Charli (Bah, minuto 46), Pedro (Couto, minuto 46), Iñaqui Bellido (Negrete, minuto 46), Mauro Sabucedo (Adrián Cole, minuto 76) Tumbeiro y Sandro Raposeiras.

Alondras CF:

Brais Pereiro; Diego Piña, Aitor Aspas, Lope, Kopa, Abel Martínez, Hugo Rodríguez, Brais Bernárdez (Goitia, minuto 86), Manufre, Yelco Alfaya (Cortegoso, minuto 80) y Luismi Rincón (Adrián Hernández, minuto 76).

Goles:

0-1, minuto 15. Manufre.

0-2, minuto 42. Luismi Rincón.

Árbitro:

Crespo Moya, del colegio de Santiago. Mostró amarillas al local Nico Peruzzo y al visitante Hugo Rodríguez.

Incidencias:

Partido celebrado en el campo sintético José Antonio Carrera ante la presencia de 397 aficionados en una tarde muy calurosa.

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