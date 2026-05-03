El Antela visita al Cultural Areas para continuar en la zona noble

Salida exigente la que tiene el Antela a falta de tres jornadas para el final. Los albinegros, que ocupan la cuarta posición con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto, visitan A Lomba para medirse a un Cultural Areas que apura sus opciones para llegar a los playoff.

“Vamos con la intención de sacar un buen resultado en Ponteareas y sobre todo, recuperar las buenas sensaciones. Sabemos que va a ser un partido de bastante tensión, donde los dos nos jugamos mucho. Para sacar algo positivo debemos estar muy atentos a sus transiciones y balón parado, donde son muy fuertes”, sostiene Bruno Gómez, entrenador del Antela.

El encuentro se disputará en A Lomba, un campo muy parecido al de A Moreira, por lo que Gómez afirma que “el campo es de los mejores de la categoría, lo que es un plus para cualquier futbolista”.

Baja de Negrete

Para el encuentro ante los blanquiazules, el técnico antelano no podrá contar con el goleador Negrete, sancionado, y Outeiriño.

A Lomba, 17:30 horas.