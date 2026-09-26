Fraga y mus en el vagón bar

Como usuario ocasional del tren, aunque muy activo en las últimas semanas por el estacazo de la gasolina, cuesta pillarle el punto y eso que el parte personal de incidencias sólo registra un retraso de una hora en la estación de Ourense. En el supuesto ahorro de tiempo respecto al coche nunca se contempla los desplazamientos hasta la estación. Pero cada uno cuenta el viaje según le ha ido y en la percepción influye la prisa y la suerte.

Como ayer el coche del chófer de anécdotas estaba en León, tocó ir de pasajero desde A Coruña, en el Alvia Vigo-Barcelona. 07:45 hora de salida y 13:30 de llegada, con transbordo en Santiago y paradas en Ourense, Monforte de Lemos, San Clodio-Quiroga, A Rúa, O Barco de Valdeorras, Ponferrada y Astorga. Cinco horas y 15 minutos de condena sin el consuelo de ventanilla al Sil por 37,80 euros el billete sin vuelta. Un traqueteo nostálgico al que se apuntan más viajeros de los que se presupone. “A partir de aquí creo que va a ir más rápido. A mí me saldría mejor ir por Madrid pero es más caro”, comenta la peregrina de Lleida que se sienta en la ventanilla que proyecta las primeras casas de O Barco.

Al relajar el ojo la megafonía anunciaba Ourense y falta surfear hasta el vagón bar para entretener lo que queda de viaje. “Si te aburres saco la baraja”, susurra una voz conocida por la espalda al perdir un café. Es Quino Muñoz, director general del grupo IGAL. Viaja a Vitoria para disputar el tercer campeonato de España de mus por parejas. Entre las135 clasificadas también está el diputado nacionalista Iago Tabarés. Quino puede hablar de Fraga, de Rueda, de Feijóo, de Baltar o de Jácome porque estuvo presente, pastoreó la generación que ya no es tan nueva y ahora manda en el PPdeG y fue diputado. También de lo que pasa en Ourense o de lo que quiere que pase. Pero el anecdotario, quizá por el balanceo del tren, pivotó sobre Fraga, que también formaba pareja de dominó con su padre, el único que jugaba tan bien como él, según decía el “Patrón”. “Y de qué voy a vivir yo ahora’, me dijo cuando perdió las elecciones. Ministro con Franco, figura de la Transición, presidente de la Xunta tres décadas y le preocupaba llegar a fin de mes”. En patrimonio, jugador de chica.