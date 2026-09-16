Tumbeiro, del Antela: “Los fallos se pagan caros”

Después de dos años, el Antela volvió a perder en casa en liga, aunque no en A Moreira, ya que la derrota ante el Alondras (0-2) fue en el anexo de hierba artificial, José Antonio Fernández Carrera.

Una de las caras nuevas de los albinegros es el delantero Kevin Tumbeiro (Ourense, 2003), que volvió a Xinzo tras dos temporadas en Arnoia. El “tanque” valora el choque ante los de Cangas: “Fue un encuentro con dos partes opuestas. En la primera, fueron superiores, dominaron más y nos encontró entrar en el partido. El Alondras es un equipo fuerte, con experiencia en la categoría y que seguramente estará arriba. Nos marcaron los goles en dos acciones muy similares en dos saques de banda. Son detalles en los que tenemos que mejorar, porque aquí esos fallos se pagan muy caros. En el segundo tiempo cambiamos la cara y salimos mucho mejor. Ellos sufrieron bastante y tuvimos nuestras opciones y la verdad es que competimos mucho mejor”.

Los de Bruno Gómez debutan en la categoría y tras haber jugado dos jornadas y varios partidos de Copa Federación, Tumbeiro tiene claro que podemos competir con cualquiera: “Tenemos la sensación de que contra equipos del nivel del Alondras tenemos que aprender de esos detalles, aunque sabemos de sobra que podemos competir con ellos. Ya se está viendo en liga y en los partidos de la Copa Federación de lo que somos capaces, pero aún tenemos margen de mejora”.

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En cuanto al objetivo para el nuevo curso, asegura: “Somos un recién ascendido, afrontamos la temporada con mucha ilusión y sabemos que va a ser muy complicado. El objetivo principal que nos marcamos es el de conseguir la permanencia lo antes posible. Tenemos ganas de competir y de demostrar que podemos estar aquí”.

Tumbeiro estuvo en el Antela desde 2022 a 2024 y este verano volvió para jugar en Tercera. “Para mí el Antela es una gran familia, a nivel grupo ya sabía lo que me iba a encontrar, puesto que este ambiente viene de años atrás. Además, quería jugar en Tercera, donde debuté con el Ourense CF con 17 años”, comenta el “19” albinegro.

En cuanto a la diferencia de categoría reconoce: “En Tercera, la exigencia física es mucho mayor, sobre todo en las disputas. Bruno me está dando confianza y quiero devolverla con un golito”.