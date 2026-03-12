Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Carlos González, del Antela: “Encajamos muy pronto, pero este equipo sabe recuperarse”

El Antela venció 3-2 al Choco en un partido que “no podíamos empezar peor, ya que encajamos a los 20 segundos, pero este equipo sabe recuperarse, como ya lo llevamos demostrando toda la temporada. Fuimos de menos a más y creo que, incluso, en la primera parte tuvimos la oportunidad de terminar por delante en el marcador. En la segunda parte, salimos muy enchufados y con el objetivo de remontar sí o sí. Llegó rapido el 2-1 y ya sí que luego tuvimos unos 30 minutos cómodos de dominio. Con el 3-1 nos relajamos un poco, quizás por la juventud, y acabamos sufriendo más de lo que deberíamos, tal y como estaba el encuentro”, dice Carlos.

El mediapunta del Arnoia, Rivero: “Queremos dar una alegría en casa después de tanto tiempo”

El Atlético Arnoia se impuso 0-2 al colista Umia y sigue mirando hacia arriba en la tabla. El mediapunta Daniel Rivero asegura que “el partido estuvo competido, se ve que todos los rivales compiten. Creo que fuimos muy superiores en ambas partes, con muchas ocasiones, pero no supimos materializarlas en la primera parte, pero sí en la segunda con un golazo de Tumbeiro y otro de falta de Rubén Arce. Estamos muy contentos con sumar de nuevo tres puntos para nuestro objetivo principal, que es salvarse y luego si nos dá, soñar con quedar lo más arriba posible. Esta semana queremos dar una alegría en casa después de tanto tiempo”.

El técnico del Cented, Losada: “El empate logrado en Atios tiene que ser un punto de inflexión”

El Cented arrancó un trabajado punto de su visita al líder Atios (1-1). El técnico Manu Losada pone en valor el resultado: “En esta dinámica, todo lo que sea puntuar es positivo, creo que ha habido un cambio bastante grande en el equipo y se vio reflejado en el partido. Exceptuando diez minutos de asedio del Atios, creo que en el cómputo general fuimos ligeramente mejores. Este resultado tiene que ser un punto de inflexión, que se une también las incorporaciones realizadas, las cuales nos van a dar un salto cualitativo y cuantitativo. Todo ello provocará que el equipo tenga más confianza y nos anime para salir, lo antes posible, de esta situación”.

El celanovense Mauro Dorado: “Tuvimos ocasiones para haber culminado la remontada al Tyde”

El Celanova consiguió empatar ante el Tyde (3-3) en un encuentro en el que llegó a ir perdiendo 0-3 en el 53. “Sabíamos que el partido iba a estar disputado, empezamos siendo mejores hasta el gol encajado antes del descanso. Tras la reanudación, volvimos a salir mejor que ellos, pero tuvimos la mala suerte de encajar el 0-2 y muy seguido el 0-3. Pese a eso, nos supimos reponer y después de sus expulsiones conseguimos empatar el partido y tuvimos ocasiones y juego para ganarlo. Creo que nos faltó estar más acertados en bastantes aspectos del juego y tras el empate nos faltó tener más calma para marcar el cuarto”, comenta Mauro Dorado.