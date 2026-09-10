De la humildad, la educación, y los valores que añoramos

Resulta curioso que todavía no nos demos cuenta de que todas las personas manejamos el mismo fin.

Con el paso de los años hemos construido una sociedad basada en el yoísmo, el pasotismo y lo más trágico, la mala educación. Qué pena.

Mirar a vuestra vera, observar mientras resultamos impasibles a la falta de un “buenos días” o un “gracias”, porque nos mimetizamos para no parecer l@s rar@s.

Sí, curioso que lo único que nos diferencia sean números en un banco cualquiera.

Y que aquell@s que se creen superiores por cualquier motivo, no tienen ni idea de que la riqueza habita en la tranquilidad del alma, en las noches con el cerebro pausado.

Que como dice la IA, según Sócrates (o algún otro) que yace bajo tierra: No es más rico quien más tiene sino quien menos necesita.

Diana Budiño Calvo (Ourense)