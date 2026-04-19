El Arenteiro va a por una alegría y poco más ante el Mérida

El Arenteiro apura sus partidos en la Primera Federación, categoría que salvo milagro y de los gordos, esta temporada abandonará. Tres partidos les quedan en Espiñedo, este domingo a las cuatro, el primero de ellos. Llega el Mérida, que exprime sus opciones de intentar jugar una promoción de ascenso a la que le faltan tres plazas por asignar y por las que pelean hasta diez equipos.

Pero esa es la guerra en la que están metidos los extremeños. Los verdes tienen otro objetivo que es darle una alegría en forma de victoria a sus aficionados, que ya les toca y, de paso, seguir alargando lo máximo el descenso y competir hasta el último partido de la forma más digna posible pese a los muchos problemas que arrastran en el seno del club. Para esta jornada, el técnico verde, Juanfran García, que también quiere lograr una primera victoria que se le resiste, tiene las bajas de Lasure, por sanción, y Nacho Ramón por lesión. Las buenas noticias son el regreso del goleador Víctor Mingo y también de Jaume Cuéllar, ambos después de cumplir sanción.

Sesión en Arnoia

Enfrente estará la AD Mérida que, el sábado al mediodía llegó al Balneario de Laias y por la tarde realizó una suave sesión en A Queixeira, en Arnoia. Llegan los de Fran Beltrán con varias ausencias significativas en defensa, lo que propiciara que tenga que hacer varios cambios. También llega como uno de los equipos que menos puntos ha sumado como visitante. En Espiñedo solo le vale conseguir tres puntos si quiere seguir con opciones de play off. Son seguras las bajas de Jacobo Martí, sancionado, y Felipe Alonso, Gaizka Martínez, Manu Rivas y Raúl Beneit por lesión, mientras que es duda Pipe. Entre la expedición visitante destaca el centrocampista Martín Solar, que regresa al campo de Espiñedo en el que tan buenos recuerdos dejó a lo largo de la temporada pasada.

Fran Beltran, técnico visitante, tiene claro que “tenemos que ser conscientes de lo mucho que nos jugamos y tenemos que ser muy claros. Ha habido una temporada hasta ahora y a partir de aquí empieza otra. Nos quedan seis finales, la primera en Espiñedo, y tenemos que ser valientes”.

Y avisó a sus jugadores, destacando que “como no estemos al cien por cien podemos perder con cualquiera, pero también tengo claro que está en nuestras manos y que esta semana tiene que ser un punto de inflexión”. Y acabó hablando del rival: ”El Arenteiro es un buen equipo, muy competitivo que viene de Barakaldo, donde no es fácil empatar. Cierto que llevan tiempo sin ganar, pero los partidos se les van por detalles. Es verdad que lo normal es que no se salven, pero eso a veces te da ciertas libertades que, cuando juegas bajo presión, no tienes”.

Juanfran García, entrenador del Arenterio: “Nosotros no nos vamos a dejar ir”

El entrenador del Arenteiro, Juanfran García, comenzaba su comparecencia hablando de los problemas del plantel. “La plantilla está muy entera pese a los problemas económicos que sabemos todos y que les preocupan, como es normal. Por eso he dicho repetidas veces que estaba orgulloso de estos chavales porque no les está afectando o, al menos, no lo demuestran. Compiten en todos los partidos, entrenan todos los días sabiendo que la situación no es fácil. Lo están pasando mal, por eso estamos orgullosos de ellos”. Sobre el partido afirmó que “se trata de alargar lo máximo posible nuestras opciones. El equipo está compitiendo bien y, ya lo he dicho otras veces, el fútbol no está siendo justo con nosotros porque los chavales están haciendo un trabajo enorme, no nos vamos a dejar ir y vamos a competir al máximo en todos los partidos y más en nuestra casa ante nuestros aficionados”.