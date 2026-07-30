El Arenteiro ya corretea

Los jugadores y el cuerpo técnico del Arenteiro, en el campo de Espiñedo.

El Arenteiro arrancó en la tarde de ayer una nueva temporada tras el verano más convulso de los últimos años. Finalmente, luego de unas semanas de muchas idas y venidas, muchos rumores y dudas, y todavía con muchos frentes abiertos (principalmente económicos) que se intentan solucionar, jugará en Tercera Federación.

A las siete y media de la tarde fueron citados los 14 nuevos jugadores que el club verde ha ido presentando en las redes sociales, bien es cierto que, por diferentes motivos, no todos estaban presentes. Al mando de las operaciones está Marc Vidal, el nuevo técnico, natural de Lalín, que estará acompañado por su hermano Eliberto Vidal, que hará las veces de segundo entrenador. Además, el preparador físico para estos primeros días será Josiño Rodríguez y el entrenador de porteros, Ramón Alonso.

Los fichajes que ha realizado el Arenteiro, hasta el momento, son el portero Esteban Ruiz y los jugadores de campo Ángel Bastos, Alejandro Ocampo, David Nespereira, Abiodun Durojaiye “Obi”, Adrián Rodríguez, Awuley Abdul, Toño Nespereira, Manu Bardelás, Biho Hwang, Edu Ferreira, Dani Real, Gabriel Carballo “Gabi” y Martín Lamelas.

Pese a los muchos problemas que asolan al equipo verde, en la tarde de ayer comenzó con los entrenamientos

Los más destacados son Esteban Ruiz, que la temporada pasada defendió la portería del Coruxo en Segunda Federación; o los delanteros Gabi, tras su paso por el Barbadás y el ourensano Martín Lamelas, que después de un par de temporadas en tierras catalanas regresa para jugar con los verdes, club en el que ya había estado dos temporadas.

Junto a ellos harán la pretemporada con el primer equipo los jugadores juveniles Maikel Varela, Aleixo Iglesias, Íker Ordóñez, Sergio Sobrado, Dani Mosquera, Miguel Díaz, Diego Soto y Matías Galindo. En los próximos días tienen previsto realizar más incorporaciones para dejar la plantilla casi cerrada para empezar a trabajar de cara a la complicada temporada que tiene por delante.

El primer partido previsto, y además de carácter oficial, será este domingo en el campo de Oira ante el Ourense CF, a las ocho de la tarde, correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la Copa Federación.