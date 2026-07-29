TERCERA FEDERACIÓN
El Arenteiro, que empieza hoy a entrenar, sigue sumando piezas
TERCERA FEDERACIÓN
El CD Arenteiro arranca hoy, desde las siete y media en el campo de Espiñedo, una nueva temporada. Lo hace en Tercera Federación, tras un descenso deportivo y otro administrativo, e intentando cada día tapar agujeros económicos y tratar de reinventarse. En medio de todo eso, trata de completar una plantilla capaz de competir, tarea en la que anda inmerso el director deportivo, Álex Fernández, junto al nuevo entrenador del equipo, Marc Vidal, que quieren contar esta tarde con el mayor número posible de jugadores.
Ayer anunciaron a varios. La vuelta de Manu Bardelás, que ya había vestido la camiseta verde en otras etapas, tanto en juveniles como en el filial o el primer equipo, y que la pasada temporada jugó en el Maside, y los fichajes de los hermanos Nespereira. Después de muchas temporadas defendiendo la camiseta azulona, David y Toño jugarán en Espiñedo junto a Edu Ferreira y Biho Hwang, que se unen al meta Esteban Ruiz, Ocampo y Ángel Bastos.
Marc Vidal, el nuevo técnico de los verdes, espera poder contar con el mayor número posible de jugadores
El delantero portugués Edu Ferreira estuvo un año en el Barbadás, aunque no tuvo una gran participación. Ahora llega procedente del fútbol portugués. Natural de Corea del Sur, el extremo Biho Hwang acumula varias temporadas en equipos de Tercera Federación como el Calvo Sotelo, Villarrobledo, La Roda o el Manchego Ciudad Real.
Y casi sin tiempo para conocerse entre ellos, el domingo los verdes afrontarán su primer partido oficial de la temporada, correspondiente a los octavos de final de la Copa Federación, en el campo de Oira frente al Ourense CF, a partir de las 20.00 horas.
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