El Arenteiro se desangra

La caída libre que ha iniciado el CD Arenteiro desde hace varias semanas parece no tener fin y cada día que pasa ofrece un nuevo capítulo negativo y ninguna solución. El último fue este martes, cuando los dos miembros de la junta directiva que acompañaban al presidente Francisco Vázquez Rogel, la tesorera Katty Álvarez y el secretario Aitor González, presentaron su dimisión junto al denominado "grupo motor", compuesto por varios socios que estaban trabajando para el club. En el comunicado difundido aseguran que no quieren ser cómplices de la situación, por lo que presentan su dimisión irrevocable.

En las redes sociales del conjunto verde publicaron un comunicado en el que culpan a la anterior directiva de la situación crítica que vive el club y también denuncian la pérdida de confianza en el actual presidente, Francisco Vázquez Rogel, al que atribuyen una parálisis económica, un boicot deportivo a las gestiones que ellos estaban realizando y una crisis reputacional. Además, reconocen que, en la última reunión mantenida el pasado viernes 10 de julio, el actual presidente abandonó el encuentro a los cinco minutos y no volvieron a tener noticias de él.

El viernes, otra asamblea

Este viernes, los socios del club verde vuelven a estar convocados en el estadio de Espiñedo, a las 20.00 horas, en lo que será la tercera reunión informativa extraordinaria en poco más de quince días. Antes de eso, este miércoles, a las 14.00 horas, finaliza el plazo para conocer si el equipo carballiñés saldrá a competir en Tercera Federación, una posibilidad que, a estas alturas, parece muy complicada.