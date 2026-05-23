El Arenteiro se despide de la liga con un empate sin goles en Lugo (0-0)

Después de tres temporadas en Primera Federación, el colista Arenteiro dijo adiós a la categoría con un empate sin goles frente al Lugo. De esta manera, el técnico Juanfran García acaba la liga sin ganar un encuentro con un conjunto verde que en la segunda vuelta solo consiguió una victoria.

Este sábado, los de O Carballiño arrancaron bien y a las 15 minutos se encontraron con la buena intervención de Marc Martínez tras una volea de David Ferreiro. Poco después, el propio “7” verde cabeceó por encima del travesaño. Poco a poco, los lucenses fueron sintiéndose mejor y a la media hora de juego Álex Balboa casi adelanta a los suyos, pero se encontró con la buena intervención de Diego García. En la siguiente jugada, Txus Alba estrelló el balón en el poste.

Con el 0-0 se llegó al final del primer tiempo y el segundo comenzó con un ritmo más lento, producto de los numerosos cambios. La ocasión más destacada fue un mano a mano de Jorge González que el meta Diego García salvó con los pies. Al final, tablas en un derbi descafeinado en el Anxo Carro.