El Arenteiro se despide de la liga con un empate sin goles en Lugo (0-0)
SE ACABÓ
El CD Arenteiro se despide de Primera Federación con un empate ante el CD Lugo. Juanfran García acaba la temporada sin ganar un solo partido al frente del conjunto de O Carballiño
Después de tres temporadas en Primera Federación, el colista Arenteiro dijo adiós a la categoría con un empate sin goles frente al Lugo. De esta manera, el técnico Juanfran García acaba la liga sin ganar un encuentro con un conjunto verde que en la segunda vuelta solo consiguió una victoria.
Este sábado, los de O Carballiño arrancaron bien y a las 15 minutos se encontraron con la buena intervención de Marc Martínez tras una volea de David Ferreiro. Poco después, el propio “7” verde cabeceó por encima del travesaño. Poco a poco, los lucenses fueron sintiéndose mejor y a la media hora de juego Álex Balboa casi adelanta a los suyos, pero se encontró con la buena intervención de Diego García. En la siguiente jugada, Txus Alba estrelló el balón en el poste.
Con el 0-0 se llegó al final del primer tiempo y el segundo comenzó con un ritmo más lento, producto de los numerosos cambios. La ocasión más destacada fue un mano a mano de Jorge González que el meta Diego García salvó con los pies. Al final, tablas en un derbi descafeinado en el Anxo Carro.
Ficha técnica
CD Lugo:
Marc, Buide, Amo, Balcedo, Yago Rodríguez, Gabi Costa (Neco Celorio, min.51) (Jorge González, min.76), Álex Balboa (Mateo Muñoz, min.51), Caballo, Txus Alba (Unzueta, min.66), Reniero y Lago Júnior (Borja Sánchez, min.46).
CD Arenteiro:
Diego García; Eliseo Falcón, Gorka Pérez (Moya, min.46), David Ferreiro, Dani González, Nacho Ramón (Bilal Kandoussi, min.76), Chuca (Brais Val, min.57), Cuéllar (Adilson, min.76), Lasure, Molina y Álex López (Lohr, min.83).
Árbitro:
Fernando Román (Castilla y León). Amonestó a los locales Gabi Costa, Reniero y Txus Alba; y al visitante Lasure.
Incidencias:
Encuentro correspondiente a la jornada 38 de Primera RFEF celebrado en el Anxo Carro ante 1.511 espectadores.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ADIÓS A PRIMERA FEDERACIÓN
No hubo milagro en O Couto para el Ourense CF que desciende (2-1)
ANTE SU AFICIÓN
Derrota con susto del Ontime ante el Guadalcacín (0-2)
SE ACABÓ LA TEMPORADA
Galería | La tristeza invade O Couto con el descenso del Ourense CF
Lo último