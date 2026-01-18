El Arenteiro gana en Pontevedra un punto de los que dan moral (1-1)

El Arenteiro sumó un importante punto en Pasarón ante el Pontevedra luego de empatar a un gol. Un resultado que no le saca de los puestos de descenso, pero que le permite romper una racha de dos derrotas consecutivas y seguir mirando al futuro con optimismo y demostrando que pese a los problemas y las bajas el equipo sigue creyendo y mantiene intactas sus opciones de poder permanecer en la categoría.

Salió valiente el equipo de Jorge Cuesta, que se hizo con el control del juego y tenía maniatado a un Pontevedra que no era capaz de superar la presión de los verdes. A los tres minutos, un centro de Jaume Cuéllar lo desaprovechó Víctor Mingo al querer rematar de espuela. A los pocos minutos el partido estuvo detenido por un choque entre Víctor Eimil y Lluis Llácer, que dejó peor parado al jugador del Arenteiro, aunque siguió unos minutos sobre el campo y al cuarto de hora tuvo que ser retirado y fue trasladado a un centro médico por un fuerte golpe en la sien y pérdida de visión en el ojo izquierdo, quedando en observación. En su lugar entró Dani González, pero el partido no cambió y el equipo granate estaba a merced de los de Jorge Cuesta.

En el minuto 34 llegó el premio. Falta directa fuera del área que ejecuta Jordan Sánchez con un gran disparo que sorprende al meta Marqueta, que solo había puesto dos jugadores en la barrera.

Pero curiosamente el gol despertó a los de Rubén Domínguez, que hasta el descanso tuvieron sus mejores minutos. En el 36 el meta Alvin salvó a bocajarro un remate de Comparada y en el 37 lograron el empate. Disparo de Resende desde la izquierda que salva de nuevo el meta verde, pero el rechace lo aprovecha Víctor Eimil para, de cabeza, poner la igualada en el marcador. Y antes del descanso aún tuvo un par de ocasiones más en remates de Comparada y Expósito que se fueron fuera.

En la segunda parte volvió a salir mejor el Arenteiro, que tuvo dos llegadas con Adilson y Mingo, pero sus lanzamientos se marcharon fuera. Poco a poco igualó la contienda el Pontevedra, pero en una falta de Mingo, que se fue a córner, y otra de Bastida se pudieron adelantar los de Cuesta.

Se llegó al tramo final y el equipo local se volcó en busca de la victoria ante un rival que acusaba el cansancio y trataba de contener los ataques granates. Y apareció de nuevo el meta visitante para salvar a los suyos en el 89 con una gran mano a remate de Comparada a la media vuelta o un último de Yelko Pino que volvió a solventar el meta de los carballiñeses.

Al final, un buen punto que pese a que no les saca del descenso les mantiene vivos y dejando una buena imagen.