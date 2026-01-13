Willian de Camargo, del Arenteiro, sentenciado

Enero no está empezando nada bien para el Arenteiro. Dos partidos y dos derrotas, ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas y este sábado en Espiñedo ante el Lugo, ambos por dos goles a cero. Unos resultados que dieron al traste con las tres victorias consecutivas que había logrado el equipo para finalizar 2025 y que le habían sacado de los puestos de descenso, en los que han vuelto a caer.

La derrota ante el equipo lucense dejó además la nota negativa de la expulsión del jugador brasileño Willian de Camargo, que dejó a su equipo con diez cuando llevaba solo dos minutos sobre el campo. Vio dos tarjetas amarillas seguidas, la primera por, según reza el acta arbitral, “desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones” y acto seguido la segunda, “por dirigirse a mí aplaudiéndome, en señal de disconformidad y desaprobación, después de haber tomado una decisión”. El delantero abandonó el campo sonriendo, lo que desató la ira de la afición verde junto a la del cuerpo técnico y sus propios compañeros.

“Aunque sea duro decirlo, el grupo, despuès de lo que ha pasado ha salido más reforzado”

De hecho, la expulsión del jugador verde fue protagonista en la comparecencia del técnico Jorge Cuesta a la finalización del partido, que no podía disimular su malestar, aunque trataba de morderse la lengua. Empezó diciendo que “más que por mí, estoy enfadado porque al final, aunque íbamos perdiendo, estábamos competiendo y le podríamos dar la vuelta. Pero sobre todo porque han quedado diez personas humilladas y retratadas en el campo por una equivocación de un jugador”. Y continuó: “Lo que pasó es evidente y el club no se merece que haga aquí y ahora sangre”.

Ante la insistencia de la prensa sobre si desde el club se podrían tomar medidas, el técnico verde fue contundente: “Veremos que medidas tomaremos, pero alguna seguro, y aunque sea duro decirlo ahora, el grupo después de lo que ha pasado sale reforzado. Hoy somos mejor equipo, mejor grupo humano y mejor club y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Creo que estando con diez hemos dado una lección de querer entre todos sacar una situación que era muy difícil y en esos momentos vas sacando muchos más puntos que la gente que no está unida en esos momentos”.

Y finalizó pidiendo tranquilidad para el equipo para sacar la situación adelante: “Lo dije cuando llegue, que cuando vinieran mal dadas teníamos que seguir trabajando duro y las cosas van a salir. Lo importante es que quedan 19 jornadas, tenemos que estar tranquilos, estar todos unidos. Creo sinceramente que este equipo hace muchas cosas bien y vamos a ser capaces de hacer muchos puntos, si no es esta semana será la siguiente o la próxima. De dónde veníamos creo que no vamos tan mal, entiendo que al final haya nervios porque la situación no es la mejor, pero con las cosas que pasan creo que estamos bastante bien y con muchos partidos por delante”.

Cambios en la plantilla

Con el mercado de fichajes abierto desde hace días, el Arenteiro tiene como prioridad dar salida a jugadores para poder tener fichas libres. Los nombres que están sobre la mesa son los que menos participan. Nacho Ramón, Dani Romera, Julen Jon Guerrero, Félix Jiménez o el mencionado Willian de Camargo. Además, Iván Muñoz, ya recuperado de su lesión de larga duración al que el club tiene que hacer ficha obligatoriamente o buscarle una salida y también el de Víctor Mingo que está en muchas quinielas para poder abandonar el equipo.