El Arenteiro golea al Avilés bajo la lluvia (6-3)

Los jugadores del Arenteiro celebran uno de los seis goles ante el Avilés.

El Arenteiro regresó a Espiñedo y lo hizo con el objetivo de sumar los tres puntos cumplido. En una versión muy goleadora supieron ser mejores en Espiñedo marcado por el estado del césped.

El estado del césped volvió a marcar el partido provocando mucho juego directo y con poca circulación de balón. Los errores se pagan caros en este tipo de partidos y eso es lo que sucedió con los asturianos en la primera mitad.

Los primeros diez minutos fueron dominados por el Real Avilés generando peligro sobre la portería de Alvin quien en el minuto 11 vio como Adri Gómez remataba de espaldas a gol un centro desde el costado izquierdo, adelantando a los visitantes. La alegría visitante duró un minuto.

Fue en el minuto 12 cuando David Ferreiro se internó en el área rival y sacó un disparo elegante lejos del alcance de Álvaro Fernández para empatar el encuentro. La igualdad en el marcador provocó un juego mucho más directo y con ocasiones para ambos.

A la media hora de partido llegaría el segungo gol verde, Bastida colocaba una volea que se estrelló en larguero antes de entrar a gol tras el centro desde la derecha de Cuéllar. A falta de cinco minutos para el descanso apareció Mingo y puso el tercero tras aprovechar un error de Quicala en el despeje para robar y batir con un potente disparo al portero visitante.

La segunda mitad comenzó con el Real Avilés mejor que el Arenteiro y con más impetú. Dani Vidal introdujo cuatro cambios nada más comenzar y tuvo recompensa con el gol en plancha de Uzkudun.

El Arenteiro respiró y volvió a reaccionar a los diez minutos por medio de Chuca que anotaba su primer gol como jugador de O Carballiño tras un gran jugada individual en el costado derecho de Cuéllar, uno de los mejores del encuentro. Llegaría el quinto gol local por medio de Mingo batiendo dentro del área a Álvaro Fernández.

Reaccionó con un gran gol de Raúl el Avilés que soño con el 5-3 en el marcador antes del tercero en la cuenta de Mingo y que sería del definitivo 6-3. El delantero madrileño anotaba desde los once metros tras el penalti de Babin a Cuéllar.

Victoria muy importante para los de Jorge Cuesta que supieron ser mejores en un Espiñedo en muy mal estado marcado por las lluvias.