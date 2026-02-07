El Arenteiro no puede fallar más y se enfrenta al Real Avilés

El Arenteiro se la juega. El margen de error es cada semana más pequeño y la necesidad de sumar los tres puntos este sábado, desde las cuatro y cuarto ante el Real Avilés en Espiñedo, es casi imprescindible. Si no las cuentas para sumar los puntos necesarios para lograr la salvación no van a salir.

El conjunto verde, que ha sumado dos de los últimos quince puntos posibles, llega al partido con varias novedades. El técnico verde ya podrá contar con los nuevos fichajes Antonio Molina, Bilal Kandoussi, Daniel Lasure y Álex López, que ya entraron en la convocatoria para hoy, mientras sigue a la espera de la llegada de un delantero que continúan buscando. Por su parte ya no están con respecto al último partido Julen Jon Guerrero y Lluis Llácer, junto a Félix Jiménez e Iván Muñoz.

Reconoce Jorge Cuesta que “el empate encajado en la última jornada en los minutos finales fue un golpe duro, pero el grupo consiguió pasar página con rapidez. El cierre del mercado de fichajes ayudo a estabilizar la situación, llegaron incorporaciones que elevan el nivel de la plantilla y que nos dan mayor consistencia en el día a día”. También habló del estado del campo y la climatología considerando que “está claro que va a condicionar el partido, pero pienso que a los dos equipos por igual. Es un campo en el que no va a resultar fácil competir, pero espero que pueda convertirse en una ventaja para nosotros si el equipo sabe explotarla, algo que ya vivimos en otros partidos”. Y terminó hablando del rival, apuntando que “es un conjunto físico, muy intenso y que pone un ritmo muy alto, con un estilo de ida y vuelta y capacidad para cargar el área con muchos jugadores, pero estamos preparados”. Pide Cuesta el apoyo del público. “A pesar de que los números no están reflejando el trabajo, el equipo compite de tú a tú con cualquier rival, por eso para los jugadores también es importante el apoyo y la conexión con la grada, porque siempre es un plus”.

Enfrente estará un Avilés que llega en el puesto once con 30 puntos, y que no atraviesa su mejor momento porque viene de dos derrotas consecutivas y ha sumado tres puntos de los últimos quince en juego. También ha tenido varias salidas y fichajes en el mercado invernal. Para el partido de esta tarde se quedan fuera de la lista de convocados Guzmán Ortega y Javier Cueto, por lesión, y tampoco estará Borja Granero que colgó las botas y pasó a formar parte del cuerpo técnico. Regresa Álvaro Gete tras cumplir sanción.

El técnico Dani Vidal afirmó sobre el choque que “estará condicionado por como pueda estar el campo. He jugado allí dos veces y son partidos muy particulares donde la gente está muy cerca y aprieta mucho. Sabemos que tendremos que estar en alerta en todo momento y en todas las situaciones”.