PRIMERA FEDERACIÓN
El Arenteiro quiere darse una alegría frente al Cacereño
El Arenteiro afronta el penúltimo partido en casa ante sus aficionados y quiere hacerlo sumando una victoria que hace meses que se le resiste. Será a las 12:00 horas ante un Cacereño que se juega la vida y necesita sumar los tres puntos si quiere mantener opciones de permanencia.
Los verdes, con todos los problemas que les rodean, tienen claro que quieren demostrar su profesionalidad hasta el último minuto de la competición y esta mañana volverán a intentarlo. Pocas novedades en el aspecto deportivo, más allá de la vuelta de David Ferreiro y Bastida, tras cumplir sanción.
El técnico Juanfran García, con todo el pescado vendido, afirmó que “siendo realistas, el descenso está prácticamente confirmado, pero eso no nos ha trastocado nada en la forma de afrontar el partido. Queremos darnos una alegría, vamos a darlo todo y demostrar nuestra profesionalidad”. Más rotundo fue el técnico visitante Julio Cobos: “Si queremos mantener opciones de salvarnos, pasa por ganar sí o sí”.
