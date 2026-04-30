Gorka Pérez, defensa del Arenteiro: “Todo fue mal desde el principio”

El Arenteiro continúa en caída libre y no es capaz ni siquiera de darse una alegría en forma de victoria. El último partido en Pamplona significó otra derrota, 1-0 ante Osasuna Promesas, y ya van 11 jornadas sin sumar un triunfo. Cierto es que el equipo no está descendido matemáticamente, pero todos saben que es cuestión de tiempo certificar algo que es seguro.

Además, con todos los problemas que rodean al club verde, a mayores del deportivo, hace que la situación sea cada vez peor y que el final liga sea el mejor bálsamo para un equipo que está muy tocado. El defensa vasco Gorka Pérez es uno de los jugadores con más experiencia en el vestuario y que tiene muy claro por qué se ha llegado a esta situación: “La temporada salió revirada desde el principio y no sabría muy bien cómo decirlo, pero es que todo ha ido mal desde el comienzo, lo deportivo, lo institucional y también a nivel personal”.

Y no duda en dar su versión de lo sucedido: “Desde arriba la gestión fue horrible. Está claro que es un club muy particular y nosotros entendemos que los pocos directivos que hay hacen todo lo que pueden, porque tienen sus trabajos, sus vidas y llegan hasta dónde llegan, pero estamos en una categoría profesional, que implica muchos gastos y mucha organización fuera de la parcela deportiva y hay que estar más preparados”. Bajo su punto de vista lo que no entiende es que “todo se torció cuando se marchó la familia Arribas. Lo que era un buen proyecto se fue al garete y el castillo de naipes se cayó. El principal inversor se te va y no tienes un plan B. Esto es muy claro porque si no hay dinero, no hay proyecto y todo se tambalea. Si tú tienes una casa y no tiene cimientos, la casa se cae”.

“Todo se torció cuando se marchó la familia Arribas y no hubo un plan B”, reconoce Gorka Pérez

También habla Gorka Pérez de la delicada situación económica que están atravesando: “Obviamente, el día a día es complicado. Nos deben dinero y hay compañeros que lo están pasando mal. Es difícil entender que en pleno 2026 haya impagos, pero es que en el mundo del fútbol se permite todo. Y no somos nosotros, porque hay muchos equipos en problemas y parece que no pasa nada”. Y claro, eso también influye en lo deportivo. “Intentas abstraerte, pero no es fácil. Tienes una familia detras y al final somos personas y cada uno tiene sus problemas. Cuando llegan los partidos a veces si no estás al cien por cien no te llega”.

Gorka Pérez pone un ejemplo: “Al Tenerife igual le da para ganar partidos estando al 80 por ciento, pero nosotros, que tenemos otras carencias necesitamos estar al cien por cien o más. Todo se fue torciendo, partidos que se te escapan por pequeños detalles, puntos que perdimos al final, decisiones arbitrales muy rigurosas, todo sale en contra y golpe tras golpe cada vez cuesta más levantarse”.

Ya más genérico, el defensa verde reflexiona que “no queda otra que mirar para delante y pensar que ya vendrán años mejores. Pero también tenemos que cambiar la forma de ver el fútbol, porque solo vale ganar y creo que no es así. Llevo muchos años en esto y desde chaval te das cuenta de que se pierde mucho más que se gana. Sé que es complicado porque es un deporte muy pasional, sentimental y que cuando ganas una vez, te vale por veinte disgustos, pero es algo que no vamos a cambiar. Lo único que con el tiempo te das cuenta de que el fútbol no tiene memoria y que te tienes que quedar con el proceso y el trabajo”.

Termina hablando de las cuatro jornadas que faltan para terminar la liga: “Tenemos que intentar acabar con la mayor dignidad posible y seguro que lo vamos a hacer. Llevamos un escudo y defendemos a un pueblo, y eso está por encima de todo. Que nadie dude que vamos a competir hasta el último minuto del último partido”.